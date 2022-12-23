Кремль отреагировал на предложение Текслера о списании долгов

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на предложение губернаторов списать долги Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предложение комиссии Госсовета по экономике о списании с регионов долгов в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию в Кремле пока не оценивали. В первую очередь, оно требует проработки со стороны Минфина РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Позиции [Кремля по этому поводу] нет. Это требует очень скрупулезной проработки по линии Минфина», — отметил Песков.

Комиссия Госсовета по экономике, как сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер, предложила списать с регионов долги в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию. Госсовет проходил 22 декабря.

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Предложение комиссии Госсовета по экономике о списании с регионов долгов в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию в Кремле пока не оценивали. В первую очередь, оно требует проработки со стороны Минфина РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Позиции [Кремля по этому поводу] нет. Это требует очень скрупулезной проработки по линии Минфина», — отметил Песков. Комиссия Госсовета по экономике, как сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер, предложила списать с регионов долги в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию. Госсовет проходил 22 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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