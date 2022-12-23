Кремль отреагировал на предложение Текслера о списании долгов

23 декабря 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на предложение губернаторов списать долги Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложение комиссии Госсовета по экономике о списании с регионов долгов в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию в Кремле пока не оценивали. В первую очередь, оно требует проработки со стороны Минфина РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Позиции [Кремля по этому поводу] нет. Это требует очень скрупулезной проработки по линии Минфина», — отметил Песков. Комиссия Госсовета по экономике, как сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер, предложила списать с регионов долги в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию. Госсовет проходил 22 декабря.

Предложение комиссии Госсовета по экономике о списании с регионов долгов в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию в Кремле пока не оценивали. В первую очередь, оно требует проработки со стороны Минфина РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Позиции [Кремля по этому поводу] нет. Это требует очень скрупулезной проработки по линии Минфина», — отметил Песков. Комиссия Госсовета по экономике, как сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер, предложила списать с регионов долги в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию. Госсовет проходил 22 декабря.