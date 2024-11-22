Пермскую пекарню закрыли на месяц из-за шума

Дзержинский районный суд приостановил деятельность пекарни по адресу: улица Мильчакова, 14. ООО «АМП „Смарт Групп“, управляющее заведением, признано виновным в нарушениях санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
«С момента открытия пекарни в 2023 году жители дома начали жаловаться на постоянный шум и запахи в квартирах. Проверка управления Роспотребнадзора выявила, что в нескольких жилых помещениях уровень звукового давления превышает допустимые нормы. Надзорный орган выдал предписание ООО „АМП ‚Смарт Групп‘ об устранении выявленных нарушений, однако в установленный срок они устранены не были“, — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
На заседании суда жители дома просили привлечь владельца пекарни к ответственности за высокий уровень шума, который вреден для здоровья людей. Защитник компании согласился с протоколом, просил смягчить административную ответственность и ограничиться штрафом.
Решением суда деятельность пекарни приостановлена на 30 суток. Постановление в законную силу не вступило.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Арбитражный суд Пермского края по иску межрегионального управления Россельхознадзора приостановил деятельность предприятия, которое производило молочную продукцию из сырья неизвестного происхождения. При этом продукт выпускали в производственных помещениях, где были плесень и грязное оборудование.
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