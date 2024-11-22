22 ноября 2024

Пермскую пекарню закрыли на месяц из-за шума

В Перми на 30 суток приостановили работу пекарни
© Служба новостей «URA.RU»
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Деятельность пекарни приостановлена из-за превышения уровня шума при работе оборудования пекарни
Деятельность пекарни приостановлена из-за превышения уровня шума при работе оборудования пекарни Фото:

Дзержинский районный суд приостановил деятельность пекарни по адресу: улица Мильчакова, 14. ООО «АМП „Смарт Групп“, управляющее заведением, признано виновным в нарушениях санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

«С момента открытия пекарни в 2023 году жители дома начали жаловаться на постоянный шум и запахи в квартирах. Проверка управления Роспотребнадзора выявила, что в нескольких жилых помещениях уровень звукового давления превышает допустимые нормы. Надзорный орган выдал предписание ООО „АМП ‚Смарт Групп‘ об устранении выявленных нарушений, однако в установленный срок они устранены не были“, — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

На заседании суда жители дома просили привлечь владельца пекарни к ответственности за высокий уровень шума, который вреден для здоровья людей. Защитник компании согласился с протоколом, просил смягчить административную ответственность и ограничиться штрафом.

Решением суда деятельность пекарни приостановлена на 30 суток. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Арбитражный суд Пермского края по иску межрегионального управления Россельхознадзора приостановил деятельность предприятия, которое производило молочную продукцию из сырья неизвестного происхождения. При этом продукт выпускали в производственных помещениях, где были плесень и грязное оборудование.

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Дзержинский районный суд приостановил деятельность пекарни по адресу: улица Мильчакова, 14. ООО «АМП „Смарт Групп“, управляющее заведением, признано виновным в нарушениях санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. «С момента открытия пекарни в 2023 году жители дома начали жаловаться на постоянный шум и запахи в квартирах. Проверка управления Роспотребнадзора выявила, что в нескольких жилых помещениях уровень звукового давления превышает допустимые нормы. Надзорный орган выдал предписание ООО „АМП ‚Смарт Групп‘ об устранении выявленных нарушений, однако в установленный срок они устранены не были“, — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. На заседании суда жители дома просили привлечь владельца пекарни к ответственности за высокий уровень шума, который вреден для здоровья людей. Защитник компании согласился с протоколом, просил смягчить административную ответственность и ограничиться штрафом. Решением суда деятельность пекарни приостановлена на 30 суток. Постановление в законную силу не вступило. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Арбитражный суд Пермского края по иску межрегионального управления Россельхознадзора приостановил деятельность предприятия, которое производило молочную продукцию из сырья неизвестного происхождения. При этом продукт выпускали в производственных помещениях, где были плесень и грязное оборудование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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