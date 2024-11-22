Сотни пермяков в выходные останутся без воды

В эти выходные в нескольких микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».
«На сетях запланированы работы, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов. В эти случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений», — сказано в сообщении.
В связи с планово-ремонтными работами в период с 9:00 23 ноября до 10:00 24 ноября планируется отключение холодного водоснабжения по адресам:
- ул. Бакинских Комиссаров, 11,
- ул. Бушмакина, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 6, 7, 8, 9, 94, 96,
- ул. Верхнеудинская, 4,
- ул. Волоколамская, 2,
- ул. Волочаевская, 11, 3, 32, 4, 5, 7,
- ул. Генерала Ватутина, 1,
- ул. Генерала Доватора, 1, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 5, 9,
- ул. Генерала Черняховского, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 45, 45А, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 72А, 74, 74/2, 74/3, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94,
- ул. Гончарова, 12,
- ул. Городищенская, 5,
- ул. Колвинская, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26,
- ул. Краснодонская, 1,
- ул. Можайская, 11, 18, 20, 24, 3, 9,
- ул. Молдавская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 4, 50, 6А, 8,
- ул. Наймушина, 27,
- ул. Ольховская, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 6, 7,
- ул. Пограничная 2-я, 11,
- ул. Рабкоровская, 23,
- ул. Ракитная, 11, 13, 15, 16, 17, 3, 38, 42,
- ул. Рославльская, 7,
- ул. Спасская, 20,
- ул. Суперфосфатная, 20, 22, 6, 8,
- ул. Сурикова, 4,
- пер. Талицкий, 10, 11, 4, 6,
- ул. Уссурийская, 13, 15, 17, 19, 19А, 21А, 23, 25, 27, 27А,
- ул. Фосфоритная, 1, 4,
- ул. Химиков, 15,
- ул. Химкинская, 4,
- ул. Щитовая, 11, 5, 7, 9.
С 9:00 23 ноября до 10:00 24 ноября планируется отключение воды по следующим адресам:
- ул. Луначарского, 34,
- ул. Пушкина, 15, 15А, 17, 17А, 44, 50,
- ул. Сибирская, 22, 22А, 24, 27, 30, 30А Лит. А, 30А Лит. Б, 31, 33, 35, 35А, 37.
23 ноября с 9:30 до 19:30 не будет воды в домах:
- ул. Моторостроителей, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- пр-д. Серебрянский, 10, 14, 16, 19, 2, 2А, 6, 8.
23 ноября с 10:00 до 19:30 без воды останутся:
- ул. Дружбы, 11, 13, 15А,
- ул. Техническая, 1, 12, 14, 16, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8,
- ул. Тургенева, 20.
24 ноября отключение холодного водоснабжения запланировано по адресам:
- ул. 9 Мая, 18,
- ул. Баумана, 21А, 21Б, 25А, 25Б, 25Г,
- ул. Мира, 66Г, 68Б, 70В.
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