Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве главы комиссии Госсовета «Экономика и финансы» предложил списать субъектам РФ долги в размере затрат на мобилизацию и поддержку новых территорий. Об этом 23 декабря сообщил telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Комиссия Госсовета по экономике предложила списать с регионов долги в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию — губернатор Челябинской области Текслер», — говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение комиссии Госсовета «Экономика и финансы», возглавляемой Алексеем Текслером, поддержать регионы с низкими доходами и выделить им средства на индексацию зарплат бюджетников. Решение было принято 30 ноября на совещании с членами правительства РФ под председательством главы государства, где выступил с докладом Текслер.
Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах, прошедших с 23 по 27 сентября, поддержали вхождение этих территорий в состав РФ. Регионы были приняты в состав России. Финансовые и материальные вложения в новые территории со стороны субъектов РФ ведутся с момента начала специальной военной операции, призванной защитить население Донбасса от атак ВСУ и демилитаризовать Украину как таковую.
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