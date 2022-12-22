Челябинский губернатор предложил передать регионам часть доходов от продажи табака

23 декабря 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер провел последнее в 2022 году заседание комиссии Госсовета по экономике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве главы комиссии Госсовета по экономике предложил передать в 2023 году в бюджеты регионов часть акцизов на табак. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера по итогам прошедшего 23 декабря заседания комиссии. «С целью сохранения бюджетных инвестиций нужно „геополитику“ добавлять к „ковиду“ и „мобилизации“. Чтобы сразу закладывать возможность превышения установленного дефицита региональных и местных бюджетов на сумму ассигнований, направленных на такие мероприятия», — цитирует главу региона его пресс-служба. Для этого предлагаются, в частности, частичное зачисление в бюджеты субъектов РФ акцизов на табачные изделия и доработка предложенных правительством новых акцизов на сахаросодержащие напитки, затрагивающих базу по налогу на прибыль и доходы региональных бюджетов. Также Текслер предложил списывать долги регионов по реструктурированным кредитам из федерального бюджета в объеме средств, направляемых властями субъектов РФ в помощь новым территориям и обеспечение мобилизации. Эту меру официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал URA.RU как требующую тщательной проработки на уровне российского Минфина.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве главы комиссии Госсовета по экономике предложил передать в 2023 году в бюджеты регионов часть акцизов на табак. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера по итогам прошедшего 23 декабря заседания комиссии. «С целью сохранения бюджетных инвестиций нужно „геополитику“ добавлять к „ковиду“ и „мобилизации“. Чтобы сразу закладывать возможность превышения установленного дефицита региональных и местных бюджетов на сумму ассигнований, направленных на такие мероприятия», — цитирует главу региона его пресс-служба. Для этого предлагаются, в частности, частичное зачисление в бюджеты субъектов РФ акцизов на табачные изделия и доработка предложенных правительством новых акцизов на сахаросодержащие напитки, затрагивающих базу по налогу на прибыль и доходы региональных бюджетов. Также Текслер предложил списывать долги регионов по реструктурированным кредитам из федерального бюджета в объеме средств, направляемых властями субъектов РФ в помощь новым территориям и обеспечение мобилизации. Эту меру официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал URA.RU как требующую тщательной проработки на уровне российского Минфина.