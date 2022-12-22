Власти наградили пермских казаков за участие в спецоперации на Украине

Пермских казаков-добровольцев из отряда «Ермак», принимавших участие в спецоперации на Украине, наградили благодарностями от главы Перми Алексея Демкина. Представители казачества выполняли боевые задачи в Луганской народной республике.
«Отряд „Ермак“ сформирован из казаков Волжского, Оренбургского и Пермского казачьих войск. Благодарностями от имени главы Перми были награждены ефрейторы Александр Боталов и Антон Марамыгин, рядовые Александр Пономарев и Виталий Хомутов, а также сержанты Дмитрий Балабашкин и Дмитрий Третьяков», — сообщается на сайте администрации Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что за участие в спецоперации на Украине Минобороны РФ наградило жителя Ординского района Пермского края. Ему вручили медаль «За воинскую доблесть».
Спецоперация РФ проводится на Украине с 24 февраля. Объявивший о ее начале президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.
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Пермских казаков-добровольцев из отряда «Ермак», принимавших участие в спецоперации на Украине, наградили благодарностями от главы Перми Алексея Демкина. Представители казачества выполняли боевые задачи в Луганской народной республике. «Отряд „Ермак“ сформирован из казаков Волжского, Оренбургского и Пермского казачьих войск. Благодарностями от имени главы Перми были награждены ефрейторы Александр Боталов и Антон Марамыгин, рядовые Александр Пономарев и Виталий Хомутов, а также сержанты Дмитрий Балабашкин и Дмитрий Третьяков», — сообщается на сайте администрации Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что за участие в спецоперации на Украине Минобороны РФ наградило жителя Ординского района Пермского края. Ему вручили медаль «За воинскую доблесть». Спецоперация РФ проводится на Украине с 24 февраля. Объявивший о ее начале президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.