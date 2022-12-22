22 декабря 2022

Мэр Челябинска побывала в гостях у семей мобилизованных

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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
Наталья Котова исполнила желания детей мобилизованных, подарив коньки, конструктор и пожарную машину Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова побывала в гостях у детей мобилизованных. Об этом глава сообщила в своем telegram-канале.

«С огромным удовольствием побывала в гостях у мальчишек, которые написали свои заветные желания на „Елку желаний“. Папы этих ребят сейчас мобилизованы, защищают нашу страну. Знаю, что мальчишки ждут их домой, верю, что их главная мечта сбудется!» — написала Котова.

В этом году Котова традиционно поздравляла две семьи. Пожелания одной она получила на городской «Елке желаний», а второй — на губернаторской.

Ранее в Челябинской области стартовала «Елка желаний». Губернатор снял шар с желанием семилетнего Марка из Кусы и подарит ему велосипед.

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Мэр Челябинска Наталья Котова побывала в гостях у детей мобилизованных. Об этом глава сообщила в своем telegram-канале. «С огромным удовольствием побывала в гостях у мальчишек, которые написали свои заветные желания на „Елку желаний“. Папы этих ребят сейчас мобилизованы, защищают нашу страну. Знаю, что мальчишки ждут их домой, верю, что их главная мечта сбудется!» — написала Котова. В этом году Котова традиционно поздравляла две семьи. Пожелания одной она получила на городской «Елке желаний», а второй — на губернаторской. Ранее в Челябинской области стартовала «Елка желаний». Губернатор снял шар с желанием семилетнего Марка из Кусы и подарит ему велосипед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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