Мэр Челябинска побывала в гостях у семей мобилизованных

23 декабря 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Наталья Котова исполнила желания детей мобилизованных, подарив коньки, конструктор и пожарную машину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова побывала в гостях у детей мобилизованных. Об этом глава сообщила в своем telegram-канале. «С огромным удовольствием побывала в гостях у мальчишек, которые написали свои заветные желания на „Елку желаний“. Папы этих ребят сейчас мобилизованы, защищают нашу страну. Знаю, что мальчишки ждут их домой, верю, что их главная мечта сбудется!» — написала Котова. В этом году Котова традиционно поздравляла две семьи. Пожелания одной она получила на городской «Елке желаний», а второй — на губернаторской. Ранее в Челябинской области стартовала «Елка желаний». Губернатор снял шар с желанием семилетнего Марка из Кусы и подарит ему велосипед.

Мэр Челябинска Наталья Котова побывала в гостях у детей мобилизованных. Об этом глава сообщила в своем telegram-канале. «С огромным удовольствием побывала в гостях у мальчишек, которые написали свои заветные желания на „Елку желаний“. Папы этих ребят сейчас мобилизованы, защищают нашу страну. Знаю, что мальчишки ждут их домой, верю, что их главная мечта сбудется!» — написала Котова. В этом году Котова традиционно поздравляла две семьи. Пожелания одной она получила на городской «Елке желаний», а второй — на губернаторской. Ранее в Челябинской области стартовала «Елка желаний». Губернатор снял шар с желанием семилетнего Марка из Кусы и подарит ему велосипед.