Свердловские силовики отказались от новогодних корпоративов

Полицейские решили не проводить праздники перед Новым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области отказались от проведения новогодних корпоративов и альтернативных торжественных мероприятий, связанных с праздником 31 декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В этом году было сложно обсуждать корпоративы — у сотрудников не то настроение и не те задачи, чтобы устраивать торжество. В подразделениях от праздников отказались», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что отдельные сотрудники не готовы отказываться от новогодних развлечений, поэтому соберутся заранее — с 24 и 25 декабря. По данным другого инсайдера, компании, в которые входят бойцы уголовного розыска, инспекторы ГАИ и коллеги из других управлений уже забронировали несколько столиков в центральных ресторанах. Но на такие встречи придут не больше 15-20 человек.

«Праздники сейчас никому не нужны, но собраться с товарищами по службе многим просто необходимо», — отметил источник. По его словам, альтернатива торжественным мероприятиям озвучивалась в управлении по работе с личным составом — для улучшения психологического климата там предлагали организовать для сотрудников ряд мероприятий, но эта идея осталась нереализованной, сообщил инсайдер.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.