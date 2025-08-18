Запуск космического корабля свердловчанам предлагают увидеть за 400 тысяч

Туры на космодром Байконур (Казахстан) с возможностью увидеть запуск космического корабля доступны для свердловчан, стоимость такой поездки достигает 400 000 рублей. В тур можно отправиться прямиком из Кольцово — билет на самолет до села Кызылорда с пересадкой стоит от 11,9 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU выяснил, что предлагают за эти деньги.
В туристическом бюро Istoki корреспонденту URA.RU рассказали, что о поездках на Байконур спрашивают, но крайне редко. По словам специалиста, информацию о бронировании предварительно нужно дополнительно уточнять. На сайтах других турфирм информации о подобных поездках найти не удалось.
Всего предлагается три разновидности туров: стандартный, сокращенный и VIP. В зависимости от выбранной программы туристов расселяют в отель или гостиницу. Например, на данный момент открыта запись на пилотируемый запуск космического корабля «Союз МС-28», доступен тариф VIP за 400 000 рублей. Есть варианты и бюджетнее, например, 150 или 180 000 рублей.
В течение пяти дней группе показывают музеи, измерительные комплексы, аллею космонавтов, проводят обзорные экскурсии. За группой закрепляют гида, а эпичным финалом поездки становится наблюдение за запуском корабля.
Для того чтобы попасть на такой тур, нужно оформить специальные документы, разрешающие пребывание на режимном объекте. Некоторые турагентства помогают в составлении необходимой документации, в других случаях придется разбираться самостоятельно.
