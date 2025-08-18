В Екатеринбурге студентов будут учить работать с пожилыми людьми

В УрФУ повысят уровень подготовки студентов, которые в будущем планируют связать свою профессиональную деятельность с работой с пожилыми людьми и их родственниками. Департамент психологии вуза подписал соглашение о сотрудничестве с Центром долговременного ухода и реабилитации «Синара-Долголетие» (входит в Группу Синара), который, в частности, занимается людьми с деменцией, болезнью Альцгеймера, сообщает корреспондент URA.RU. Работа будет идти в рамках магистерских программ «Психология активного долголетия» и «Когнитивные нейронауки».
«Наш проект усилит программу магистратуры психологии активного долголетия. Совместно будут разрабатываться практики успешного долголетия, для чего мы будем активно работать с населением, входящим в серебряный возраст. Все это поможет улучшить общее состояние общества в рамках внедрения концепции успешного старения», — подчеркнула директор гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.
Для студентов будут организованы практические занятия, научные и научно-практические конференции, семинары, различные школы. Запланированы также психологические исследования на базе геронтологического центра, разработка и внедрение программ здорового старения.
«В своей деятельности мы используем самые современные технологии и готовы передавать свой опыт студентам, молодым ученым и специалистам региона. Участники проекта смогут расширить свои компетенции и использовать полученные практические навыки в дальнейшей работе», — отметила гендиректор «Синара-Долголетие» Наталья Алексеева.
В центре одновременно может проживать 233 человека. Пациенты проходят комплексную гериатрическую оценку состояния здоровья, им назначается лекарственная терапия, психологическая и социальная реабилитация, занятия в залах лечебной физкультуры. Для пожилых людей составляют индивидуальный план круглосуточного сестринского ухода, врачи следят за динамикой развития состояния.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!