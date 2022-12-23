23 декабря 2022

Пермяки рассказали о своих самых безрассудных поступках в уходящем году

SJ: главные безрассудства пермяков в 2022 году — необдуманные покупки, кредиты и влюбленность
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина H&M в Гринвиче. Екатеринбург, покупатели, покупки, вещи, шоппинг, h&m
По мнению пермяков, необдуманные покупки — одно из их главных безрассудств Фото:

По мнению жителей Пермского края, спонтанные покупки, кредиты и влюбленность являются их главными безрассудными поступками в 2022 году. К такому мнению пришли аналитики SuperJob, проведя опрос населения.

«Своим самым безрассудным поступком 2022 года 12% опрошенных пермяков считают необдуманные покупки. Для 11% респондентов наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку. Еще 8% пермяков влюбленность или вступление в брак назвали главным безрассудством года», — указано в исследовании.

Пожалели о том, что сменили место жительства, 5% пермяков. Еще 3% признались, что они спонтанно сменили имидж. 2% жителей Прикамья вспомнили внезапные путешествия. Столько же разочаровались в людях в плане доверия. В числе главных безрассудств пермяки назвали также конфликт с руководством компании, в которой они работают, разводы, игру на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке и прыжки с парашютом.

Пермяки ранее рассказывали о самом радостном событии на работе. Для подавляющего большинства жителей Прикамья им стало получение денег. Начисление премий и бонусов — второй по популярности ответ.

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По мнению жителей Пермского края, спонтанные покупки, кредиты и влюбленность являются их главными безрассудными поступками в 2022 году. К такому мнению пришли аналитики SuperJob, проведя опрос населения. «Своим самым безрассудным поступком 2022 года 12% опрошенных пермяков считают необдуманные покупки. Для 11% респондентов наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку. Еще 8% пермяков влюбленность или вступление в брак назвали главным безрассудством года», — указано в исследовании. Пожалели о том, что сменили место жительства, 5% пермяков. Еще 3% признались, что они спонтанно сменили имидж. 2% жителей Прикамья вспомнили внезапные путешествия. Столько же разочаровались в людях в плане доверия. В числе главных безрассудств пермяки назвали также конфликт с руководством компании, в которой они работают, разводы, игру на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке и прыжки с парашютом. Пермяки ранее рассказывали о самом радостном событии на работе. Для подавляющего большинства жителей Прикамья им стало получение денег. Начисление премий и бонусов — второй по популярности ответ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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