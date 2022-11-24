24 ноября 2022

Пермяки рассказали о самом радостном событии на работе

Авито работа: получение денег — самое радостное событие у работающих пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство респондентов хочет получать зарплату чаще двух раз в месяц Фото:

Для подавляющего большинства пермяков получение денег — самое радостное событие на работе. Начисление премий и бонусов — второй по популярности ответ. Результаты совместного исследования представили специалисты платформы Авито Работа и финтех-компании «Деньги Вперед».

«64% сотрудников в Перми испытывают прилив эндорфинов в моменты прихода зарплаты, 57% — при начислении премий и бонусов. Для 45% людей радостные моменты связаны с наступлением отпуска, 37% черпают радость из общения с коллегами. Для удовлетворения также важны получение признания руководства (32%), интересных задач (32%) и повышения в должности (29%)», — поделились итогами опроса специалисты сервиса.

Также большинство пермских сотрудников убеждены, что были бы еще радостнее, если бы получали зарплату чаще двух раз в месяц. В частности, это актуально для молодежи до 25 лет, говорят специалисты. «Возможность получать заработную плату в любой день месяца без привязки к датам аванса или зарплаты — новая реальность для работодателей, стремящихся удержать сотрудников», — прокомментировал результаты исследования основатель финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.

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Для подавляющего большинства пермяков получение денег — самое радостное событие на работе. Начисление премий и бонусов — второй по популярности ответ. Результаты совместного исследования представили специалисты платформы Авито Работа и финтех-компании «Деньги Вперед». «64% сотрудников в Перми испытывают прилив эндорфинов в моменты прихода зарплаты, 57% — при начислении премий и бонусов. Для 45% людей радостные моменты связаны с наступлением отпуска, 37% черпают радость из общения с коллегами. Для удовлетворения также важны получение признания руководства (32%), интересных задач (32%) и повышения в должности (29%)», — поделились итогами опроса специалисты сервиса. Также большинство пермских сотрудников убеждены, что были бы еще радостнее, если бы получали зарплату чаще двух раз в месяц. В частности, это актуально для молодежи до 25 лет, говорят специалисты. «Возможность получать заработную плату в любой день месяца без привязки к датам аванса или зарплаты — новая реальность для работодателей, стремящихся удержать сотрудников», — прокомментировал результаты исследования основатель финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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