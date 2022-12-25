В Екатеринбурге скончался известный ученый

В Екатеринбурге скончался разработчик «Основ православной культуры»

26 декабря 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Глава Екатеринбургской митрополии направил соболезнования родным и близким ученого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 27 декабря пройдет прощание с ученым Станиславом Погореловым, который занимался разработкой школьного курса «Основ православной культуры». Об этом сообщила Екатеринбургская епархия. «Накануне на 80-м году жизни отошел к Господу выдающийся ученый и педагог Станислав Тимофеевич Погорелов. Глава Екатеринбургской митрополии направил соболезнование родным и близким почившего», — сообщили в епархии. Ученый трудился в Уральском государственном педагогическом университете, был кандидатом педагогических наук, почетным работником высшей школы РФ, а также советником министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению. Погорелов также был одним из первых в стране разработчиком курса «Основ православной культуры» для младших классов. «Занимался разработкой своего учебного пособия. Программа курса „Православная культура“ 1-4 класс была разработана в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения для начальной школы, положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — рассказали представители свердловского православного духовенства. С 2013 по 2014 год Погорелов руководил сектором научно-методической работы Екатеринбургской епархии. Также не раз был отмечен церковными наградами. Отпевание ученого состоится 27 декабря в 11.00 в храме Николая Чудотворца при Горном университете. Станислав Тимофеевич Погорелов активно занимался развитием педагогики духовно-нравственного воспитания Фото: сайт Екатеринбургской епархии Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 27 декабря пройдет прощание с ученым Станиславом Погореловым, который занимался разработкой школьного курса «Основ православной культуры». Об этом сообщила Екатеринбургская епархия. «Накануне на 80-м году жизни отошел к Господу выдающийся ученый и педагог Станислав Тимофеевич Погорелов. Глава Екатеринбургской митрополии направил соболезнование родным и близким почившего», — сообщили в епархии. Ученый трудился в Уральском государственном педагогическом университете, был кандидатом педагогических наук, почетным работником высшей школы РФ, а также советником министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению. Погорелов также был одним из первых в стране разработчиком курса «Основ православной культуры» для младших классов. «Занимался разработкой своего учебного пособия. Программа курса „Православная культура“ 1-4 класс была разработана в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения для начальной школы, положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — рассказали представители свердловского православного духовенства. С 2013 по 2014 год Погорелов руководил сектором научно-методической работы Екатеринбургской епархии. Также не раз был отмечен церковными наградами. Отпевание ученого состоится 27 декабря в 11.00 в храме Николая Чудотворца при Горном университете.