В Екатеринбурге скончался известный ученый

В Екатеринбурге 27 декабря пройдет прощание с ученым Станиславом Погореловым, который занимался разработкой школьного курса «Основ православной культуры». Об этом сообщила Екатеринбургская епархия.
«Накануне на 80-м году жизни отошел к Господу выдающийся ученый и педагог Станислав Тимофеевич Погорелов. Глава Екатеринбургской митрополии направил соболезнование родным и близким почившего», — сообщили в епархии. Ученый трудился в Уральском государственном педагогическом университете, был кандидатом педагогических наук, почетным работником высшей школы РФ, а также советником министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению.
Погорелов также был одним из первых в стране разработчиком курса «Основ православной культуры» для младших классов. «Занимался разработкой своего учебного пособия. Программа курса „Православная культура“ 1-4 класс была разработана в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения для начальной школы, положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — рассказали представители свердловского православного духовенства.
С 2013 по 2014 год Погорелов руководил сектором научно-методической работы Екатеринбургской епархии. Также не раз был отмечен церковными наградами. Отпевание ученого состоится 27 декабря в 11.00 в храме Николая Чудотворца при Горном университете.
Станислав Тимофеевич Погорелов активно занимался развитием педагогики духовно-нравственного воспитания
Фото: сайт Екатеринбургской епархии
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В Екатеринбурге 27 декабря пройдет прощание с ученым Станиславом Погореловым, который занимался разработкой школьного курса «Основ православной культуры». Об этом сообщила Екатеринбургская епархия. «Накануне на 80-м году жизни отошел к Господу выдающийся ученый и педагог Станислав Тимофеевич Погорелов. Глава Екатеринбургской митрополии направил соболезнование родным и близким почившего», — сообщили в епархии. Ученый трудился в Уральском государственном педагогическом университете, был кандидатом педагогических наук, почетным работником высшей школы РФ, а также советником министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению. Погорелов также был одним из первых в стране разработчиком курса «Основ православной культуры» для младших классов. «Занимался разработкой своего учебного пособия. Программа курса „Православная культура“ 1-4 класс была разработана в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения для начальной школы, положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — рассказали представители свердловского православного духовенства. С 2013 по 2014 год Погорелов руководил сектором научно-методической работы Екатеринбургской епархии. Также не раз был отмечен церковными наградами. Отпевание ученого состоится 27 декабря в 11.00 в храме Николая Чудотворца при Горном университете.