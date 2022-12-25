25 декабря 2022
24 декабря 2022

В Екатеринбурге скончался известный ученый

В Екатеринбурге скончался разработчик «Основ православной культуры»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбургской митрополии направил соболезнования родным и близким ученого Фото:

В Екатеринбурге 27 декабря пройдет прощание с ученым Станиславом Погореловым, который занимался разработкой школьного курса «Основ православной культуры». Об этом сообщила Екатеринбургская епархия.

«Накануне на 80-м году жизни отошел к Господу выдающийся ученый и педагог Станислав Тимофеевич Погорелов. Глава Екатеринбургской митрополии направил соболезнование родным и близким почившего», — сообщили в епархии. Ученый трудился в Уральском государственном педагогическом университете, был кандидатом педагогических наук, почетным работником высшей школы РФ, а также советником министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению.

Погорелов также был одним из первых в стране разработчиком курса «Основ православной культуры» для младших классов. «Занимался разработкой своего учебного пособия. Программа курса „Православная культура“ 1-4 класс была разработана в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения для начальной школы, положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — рассказали представители свердловского православного духовенства.

С 2013 по 2014 год Погорелов руководил сектором научно-методической работы Екатеринбургской епархии. Также не раз был отмечен церковными наградами. Отпевание ученого состоится 27 декабря в 11.00 в храме Николая Чудотворца при Горном университете.

Станислав Тимофеевич Погорелов активно занимался развитием педагогики духовно-нравственного воспитания
Фото:

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В Екатеринбурге 27 декабря пройдет прощание с ученым Станиславом Погореловым, который занимался разработкой школьного курса «Основ православной культуры». Об этом сообщила Екатеринбургская епархия. «Накануне на 80-м году жизни отошел к Господу выдающийся ученый и педагог Станислав Тимофеевич Погорелов. Глава Екатеринбургской митрополии направил соболезнование родным и близким почившего», — сообщили в епархии. Ученый трудился в Уральском государственном педагогическом университете, был кандидатом педагогических наук, почетным работником высшей школы РФ, а также советником министра образования и молодежной политики Свердловской области по духовно-нравственному просвещению. Погорелов также был одним из первых в стране разработчиком курса «Основ православной культуры» для младших классов. «Занимался разработкой своего учебного пособия. Программа курса „Православная культура“ 1-4 класс была разработана в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения для начальной школы, положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — рассказали представители свердловского православного духовенства. С 2013 по 2014 год Погорелов руководил сектором научно-методической работы Екатеринбургской епархии. Также не раз был отмечен церковными наградами. Отпевание ученого состоится 27 декабря в 11.00 в храме Николая Чудотворца при Горном университете.
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