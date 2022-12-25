25 декабря 2022
24 декабря 2022

В Тюмени обокрали банк «БКС Премьер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Полиция занимается поиском грабителей Фото:

В Тюмени обокрали банк «Премьер БКС Банк». Злоумышленники через окно проникли в офис организации и вытащили из сейфа около миллиона рублей. Информацию о преступлении подтвердили в областном УМВД.

«Ограбление „Премьер БКС Банк“ произошло в 5:05 утра. Преступники сломали металлическую решетку, отжали пластиковое окно, подобрали ключ к сейфу и похитили около миллиона рублей, а также доллары и евро из кассы. В 5:07 неизвестные скрылись», — указано в сообщении telegram-канала «112».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. «По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия на установление лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили там URA.RU.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.

В Тюмени обокрали банк «Премьер БКС Банк». Злоумышленники через окно проникли в офис организации и вытащили из сейфа около миллиона рублей. Информацию о преступлении подтвердили в областном УМВД. «Ограбление „Премьер БКС Банк“ произошло в 5:05 утра. Преступники сломали металлическую решетку, отжали пластиковое окно, подобрали ключ к сейфу и похитили около миллиона рублей, а также доллары и евро из кассы. В 5:07 неизвестные скрылись», — указано в сообщении telegram-канала «112». В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. «По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия на установление лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили там URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...