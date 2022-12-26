Власти Перми отказали жителю в выплате за магазин в аварийном доме

Мэрия Перми отказалась выплачивать местной жительнице компенсацию за помещение в аварийном доме. Пермячка купила жилье под магазин после признания дома аварийным, из-за чего администрация не стала возмещать ущерб, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.
«Представитель ответчика в судебном заседании пояснила, что нежилое помещение приобретено на основании договоров купли-продажи, после того как многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем оснований для выплаты возмещения за нежилое помещение не имеется», — говорится в решении. Весь дом, кроме помещения пермячки, был расселен.
Истец обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию за нежилое помещение площадью более 100 кв. метров. Всего собственница требовала за него около 6,5 млн рублей. Суд удовлетворил требования пермячки и постановил изъять жилье и землю в пользу муниципалитета.
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Мэрия Перми отказалась выплачивать местной жительнице компенсацию за помещение в аварийном доме. Пермячка купила жилье под магазин после признания дома аварийным, из-за чего администрация не стала возмещать ущерб, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Представитель ответчика в судебном заседании пояснила, что нежилое помещение приобретено на основании договоров купли-продажи, после того как многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем оснований для выплаты возмещения за нежилое помещение не имеется», — говорится в решении. Весь дом, кроме помещения пермячки, был расселен. Истец обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию за нежилое помещение площадью более 100 кв. метров. Всего собственница требовала за него около 6,5 млн рублей. Суд удовлетворил требования пермячки и постановил изъять жилье и землю в пользу муниципалитета.