26 декабря 2022

Власти Перми отказали жителю в выплате за магазин в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги
Через суд пермячка добилась возмещения за аварийное жилье Фото:

Мэрия Перми отказалась выплачивать местной жительнице компенсацию за помещение в аварийном доме. Пермячка купила жилье под магазин после признания дома аварийным, из-за чего администрация не стала возмещать ущерб, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Представитель ответчика в судебном заседании пояснила, что нежилое помещение приобретено на основании договоров купли-продажи, после того как многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем оснований для выплаты возмещения за нежилое помещение не имеется», — говорится в решении. Весь дом, кроме помещения пермячки, был расселен.

Истец обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию за нежилое помещение площадью более 100 кв. метров. Всего собственница требовала за него около 6,5 млн рублей. Суд удовлетворил требования пермячки и постановил изъять жилье и землю в пользу муниципалитета.

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Мэрия Перми отказалась выплачивать местной жительнице компенсацию за помещение в аварийном доме. Пермячка купила жилье под магазин после признания дома аварийным, из-за чего администрация не стала возмещать ущерб, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Представитель ответчика в судебном заседании пояснила, что нежилое помещение приобретено на основании договоров купли-продажи, после того как многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем оснований для выплаты возмещения за нежилое помещение не имеется», — говорится в решении. Весь дом, кроме помещения пермячки, был расселен. Истец обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию за нежилое помещение площадью более 100 кв. метров. Всего собственница требовала за него около 6,5 млн рублей. Суд удовлетворил требования пермячки и постановил изъять жилье и землю в пользу муниципалитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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