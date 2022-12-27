Свердловские ветераны Афганистана снялись в фильме

Фильм состоит из интервью ветеранов Афганистана и их детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области сняли документальный фильм о трех семьях, где главы семейств являются участниками афганской войны. Картина носит название «Мой отец — моя гордость». Об этом рассказал на пресс-конференции ТАСС директор и продюсер Культурного центра «Солдаты России» Евгений Бунтов.

«Мы решили посмотреть на семейные ценности и взяли три семьи: из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска — специально географию стараемся делать широкую. Попытались посмотреть, как опыт отца влияет на формирование семьи», — сказал Бунтов. Семьи для проекта отбирались разные: врачи, горнозаводские рабочие и общественные деятели.

Картина о ветеранах Афганистана состоит из интервью отцов и их взрослых детей. Фильм «Мой отец — моя гордость» подготовили для проекта «Воспитание героев» и уже показывают его ребятам в школах на открытых уроках. «Через этот фильм мы пытаемся достучаться до школьников, чтобы они ценили своих родителей, разговаривали с ними», — пояснил председатель свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко.