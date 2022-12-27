Свердловские ветераны Афганистана снялись в фильме

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Торжество, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Курган, медали, награды, ветеран, вдв
Фильм состоит из интервью ветеранов Афганистана и их детей Фото:

В Свердловской области сняли документальный фильм о трех семьях, где главы семейств являются участниками афганской войны. Картина носит название «Мой отец — моя гордость». Об этом рассказал на пресс-конференции ТАСС директор и продюсер Культурного центра «Солдаты России» Евгений Бунтов.

«Мы решили посмотреть на семейные ценности и взяли три семьи: из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска — специально географию стараемся делать широкую. Попытались посмотреть, как опыт отца влияет на формирование семьи», — сказал Бунтов. Семьи для проекта отбирались разные: врачи, горнозаводские рабочие и общественные деятели.

Картина о ветеранах Афганистана состоит из интервью отцов и их взрослых детей. Фильм «Мой отец — моя гордость» подготовили для проекта «Воспитание героев» и уже показывают его ребятам в школах на открытых уроках. «Через этот фильм мы пытаемся достучаться до школьников, чтобы они ценили своих родителей, разговаривали с ними», — пояснил председатель свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко.

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В Свердловской области сняли документальный фильм о трех семьях, где главы семейств являются участниками афганской войны. Картина носит название «Мой отец — моя гордость». Об этом рассказал на пресс-конференции ТАСС директор и продюсер Культурного центра «Солдаты России» Евгений Бунтов. «Мы решили посмотреть на семейные ценности и взяли три семьи: из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска — специально географию стараемся делать широкую. Попытались посмотреть, как опыт отца влияет на формирование семьи», — сказал Бунтов. Семьи для проекта отбирались разные: врачи, горнозаводские рабочие и общественные деятели. Картина о ветеранах Афганистана состоит из интервью отцов и их взрослых детей. Фильм «Мой отец — моя гордость» подготовили для проекта «Воспитание героев» и уже показывают его ребятам в школах на открытых уроках. «Через этот фильм мы пытаемся достучаться до школьников, чтобы они ценили своих родителей, разговаривали с ними», — пояснил председатель свердловского «Союза ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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