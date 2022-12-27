Роструд напомнил, кто может рассчитывать на двойную зарплату в январе

Роструд: за работу в праздники полагается двойная оплата

27 декабря 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

За работу в праздники полагается повышенная оплата Фото: Анна Майорова © URA.RU Оплата труда россиянам, которые будут работать в новогодние праздники, с 1 по 8 января, производится в повышенном размере. Об этом напомнили в Роструде. «Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в нерабочие праздничные дни (такими являются с 1 по 8 января 2023 года — прим. ред.). Тем, кто получает оклад, — работа оплачивается не менее чем в двойном размере», — говорится в сообщении Роструда, опубликованном в telegram-канале ведомства. Также уточняется, что для сдельщиков оплата должна вестись не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки. По желанию работника за работу в праздничный день может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае оплата производится в одинарном размере. Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, на какие выплаты от работодателя могут рассчитывать россияне. Она напомнила, что работодатель должен оплачивать больничные, отпуска и сверхурочную работу.

Оплата труда россиянам, которые будут работать в новогодние праздники, с 1 по 8 января, производится в повышенном размере. Об этом напомнили в Роструде. «Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в нерабочие праздничные дни (такими являются с 1 по 8 января 2023 года — прим. ред.). Тем, кто получает оклад, — работа оплачивается не менее чем в двойном размере», — говорится в сообщении Роструда, опубликованном в telegram-канале ведомства. Также уточняется, что для сдельщиков оплата должна вестись не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки. По желанию работника за работу в праздничный день может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае оплата производится в одинарном размере. Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, на какие выплаты от работодателя могут рассчитывать россияне. Она напомнила, что работодатель должен оплачивать больничные, отпуска и сверхурочную работу.