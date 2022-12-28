Платеж в первый месяц проживания, как в квартире, так в коттедже обойдется в большие суммы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени сдается коттедж с баней в черте города за 50 тысяч рублей в месяц при аренде на длительный срок. Соответствующие объявление опубликовано на платформе Avito. Ежемесячная аренда однокомнатной квартиры обойдется в такую же сумму.

«Сдается уютный дом в черте города. Площадь 70 кв. м. Стоимость аренды: 50 тысяч рублей в месяц, также необходимо внести залог 50 тысяч», — говорится в объявлении. Дом расположен на участке двенадцать соток, где есть мангальная зона, а также небольшой сад: березы, яблони, вишня, ирга, облепиха. В доме 2 спальни, кухня-гостиная и баня. При аренде на срок от 2 до 5 месяцев стоимость увеличивается до 70 тысяч рублей в месяц, залог также составит 70 тысяч.

В центре города предлагают снять однокомнатную квартиру на длительный срок за те же 50 тысяч рублей в месяц. Однако, в первый месяц за проживание в квартире с евроремонтом придется заплатить сумму в два раза больше.

«Квартира сдается адекватным людям. Плодащь 45 кв. м. Аренда — 50 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, 25 тысяч залог и 30 тысяч комиссия», — написано в объявлении, опубликованном на площадке Avito. В квартире есть все «современное» и необходимое для проживания. Находится она в историческом центре Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что за аренду квартиры в центре Тюмени придется заплатить 180 тысяч рублей. Отмечается, что квартира находится в идеальном состоянии, так как ранее в ней никто не жил. Внутри выполнен дизайнерский ремонт.