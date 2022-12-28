Тюменские экспортеры выйдут на египетские рынки

Предприниматели планируют провести переговоры без посредников в формате B2B Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экспортные компании Тюмени готовятся к бизнес-миссии в Египет. Об этом на своем сайте сообщило инвестиционное агентство Тюменской области. Целью поездки называют поиск и подбор покупателей, проведение переговоров.

«Это не первая наша бизнес-миссия, мы несколько уже провели, но о каких-то результатах пока говорить не можем. Процесс от первых переговоров до поставок долгий, и зависеть будет уже от участников делегаций», — пояснила URA.RU заместитель руководителя центра поддержки экспорта Тюменской области Диана Грачева.

Она добавила, что во время таких поездок обычно ищут и тех, кто будет поставлять товары на тюменские рынки. Партнерство с Египтом поможет укрепить позиции не только в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, но и в субтропической Африке, отмечают в инвестагентстве.

Ранее URA.RU рассказывало о сотрудничестве тюменского бизнеса с компаниями из Армении. Также известно, какие тюменские товары заинтересовали турецких импортеров.