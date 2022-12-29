29 декабря 2022

В Перми сгорел ретро-поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительной причиной возгорания паровоза стало нарушение правил пожарной безопасности (архивное фото) Фото:

В Перми вечером 29 декабря сгорел ретро-поезд, находившийся на железнодорожной станции Пермь II. О происшествии сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«29 декабря в 20:30 произошло возгорание паровоза (ретропоезд), находящегося на втором железнодорожном пути цеха моторо-вагонных секций станции Пермь-II. В результате происшествия паровоз выгорел полностью. Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром», — сообщает прокуратура.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Надзорный орган выяснит, исполнялось ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта и пожарной безопасности. Источник, близкий к ж/д станции Пермь II, сообщил URA.RU, что в результате пожара внутри паровоза выгорел деревянный пол. После выяснения всех обстоятельств железнодорожники приступят к восстановлению паровоза.

Пожар произошел вечером 29 декабря
Фото:

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности машинистом поезда
Фото:

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В Перми вечером 29 декабря сгорел ретро-поезд, находившийся на железнодорожной станции Пермь II. О происшествии сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «29 декабря в 20:30 произошло возгорание паровоза (ретропоезд), находящегося на втором железнодорожном пути цеха моторо-вагонных секций станции Пермь-II. В результате происшествия паровоз выгорел полностью. Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром», — сообщает прокуратура. Пермская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Надзорный орган выяснит, исполнялось ли законодательство о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта и пожарной безопасности. Источник, близкий к ж/д станции Пермь II, сообщил URA.RU, что в результате пожара внутри паровоза выгорел деревянный пол. После выяснения всех обстоятельств железнодорожники приступят к восстановлению паровоза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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