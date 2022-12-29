Уральский бизнес перешел на автоперевозки на фоне проблем с ЖД-трафиком

Доля автомобильных грузоперевозок выросла после введения санкций странами Евросоюза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доля международных автомобильных грузоперевозок в Свердловской области выросла по сравнению с другими видами перевозок. Основной грузопоток направлен в Турцию, рассказал URA.RU заместитель председателя Комитета по транспорту и логистике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), руководитель филиала Ассоциации международных промышленных перевозчиков (АСМАП) по УрФО Александр Салаутин.

«Автомобильных грузоперевозок в международном направлении стало значительно больше в соотношении с перевозками, выполненными другими видами транспорта. Но так как четкого механизма отслеживания нет, то сложно сказать, какую долю сейчас занимают автомобильные грузоперевозки. На основе иностранных разрешений, которые мы выдаем, можно сделать вывод, что увеличилось количество рейсов в Турцию, Грузию, Азербайджан, Армению. За годы пандемии по коронавирусу значительно снизились объемы перевозок грузов в/из КНР в связи с ограничениями, введенными китайской стороной», — поделился собеседник.

Количество разрешений, выданных филиалом АСМАП по УрФО на перевозку в Турцию и оттуда, за 2022 год выросло примерно в 4 раза в сравнении с 2021 годом. Соответственно, увеличился транзит через Грузию и Азербайджан.

В топе стран, куда свердловские предприятия увеличили экспорт на фоне санкций стран Евросоюза, также находятся Индия, Иран и Пакистан, рассказывали в Уральской торгово-промышленной палате. Ранее URA.RU сообщало, что из-за загруженности пропускных пунктов железнодорожного транспорта на границе с Китаем «Ураласбест» не смог вовремя отправить 48 вагонов с хризолитом. Представители Свердловской железной дороги рассказывали, что заявки на экспорт продукции через железнодорожные переходы с Китаем сейчас многократно превышают возможности китайской стороны по приему.

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