29 декабря 2022

Из-за погоды тюменские дороги стали смертельно опасными

На дорогах Тюмени из-за погоды резко выросло количество аварий
© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Ледяной туман привел к всплеску ДТП на дорогах Тюмени Фото:

На фоне ледяного тумана 30 декабря в Тюмени резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом URA.RU рассказал тюменец, который работает аварийным комиссаром.

«На дорогах Тюмени очень много мелких ДТП, которые разбираются без участия сотрудников Госавтоинспекции. Работаю аварийным комиссаром и могу сказать, что вызовов сегодня достаточно много. Больше, чем в обычные дни», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе регионального УГИБДД URA.RU сообщили, что 30 декабря в городе и его окрестностях произошло 2 крупных ДТП. «Зарегистрировано два наезда на препятствия. Одна авария произошла недалеко от поселка Боровский, другая — в черте Тюмени», — рассказали там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что 29 декабря на трассе Тюмень — Омск произошла крупная авария, в которой погибли четыре человека. Расследование уголовного дела о ДТП взял на контроль прокурор региона Владислав Московских.

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На фоне ледяного тумана 30 декабря в Тюмени резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом URA.RU рассказал тюменец, который работает аварийным комиссаром. «На дорогах Тюмени очень много мелких ДТП, которые разбираются без участия сотрудников Госавтоинспекции. Работаю аварийным комиссаром и могу сказать, что вызовов сегодня достаточно много. Больше, чем в обычные дни», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе регионального УГИБДД URA.RU сообщили, что 30 декабря в городе и его окрестностях произошло 2 крупных ДТП. «Зарегистрировано два наезда на препятствия. Одна авария произошла недалеко от поселка Боровский, другая — в черте Тюмени», — рассказали там агентству. Ранее URA.RU писало о том, что 29 декабря на трассе Тюмень — Омск произошла крупная авария, в которой погибли четыре человека. Расследование уголовного дела о ДТП взял на контроль прокурор региона Владислав Московских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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