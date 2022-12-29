Из-за погоды тюменские дороги стали смертельно опасными

На дорогах Тюмени из-за погоды резко выросло количество аварий

Ледяной туман привел к всплеску ДТП на дорогах Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На фоне ледяного тумана 30 декабря в Тюмени резко выросло количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом URA.RU рассказал тюменец, который работает аварийным комиссаром.

«На дорогах Тюмени очень много мелких ДТП, которые разбираются без участия сотрудников Госавтоинспекции. Работаю аварийным комиссаром и могу сказать, что вызовов сегодня достаточно много. Больше, чем в обычные дни», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе регионального УГИБДД URA.RU сообщили, что 30 декабря в городе и его окрестностях произошло 2 крупных ДТП. «Зарегистрировано два наезда на препятствия. Одна авария произошла недалеко от поселка Боровский, другая — в черте Тюмени», — рассказали там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что 29 декабря на трассе Тюмень — Омск произошла крупная авария, в которой погибли четыре человека. Расследование уголовного дела о ДТП взял на контроль прокурор региона Владислав Московских.