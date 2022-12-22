22 декабря 2022

В ХМАО десятки пожарных тушили горящий склад. Фото

МЧС: в Ханты-Мансийске пожарные три часа боролись с пожаром на складе
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные в Ханты-Мансийске ликвидировали крупный пожар на складе Фото:

В Ханты-Мансийске почти три десятка пожарных больше двух часов боролись с возгоранием склада по улице Землеустроителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте.

«В 01:02 диспетчеру Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в складском здании арочного типа на улице Землеустроителей. Возгорание было локализовано в 03:15, открытое горение ликвидировано в 03:37 на площади 800 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства.

Первое подразделение прибыло на место происшествия спустя 7 минут после вызова и приступило к тушению открытого огня. Всего в ликвидации пожара было задействовано 27 человек личного состава и 9 единиц спецтехники. По предварительным данным пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе при возгорании дачного дома погибли двое детей. Происшествие произошло в поселке Белый Яр в садовом товариществе «Птицевод севера».

Пожар на складе в Ханты-Мансийске
Фото:
Пожар в Ханты-Мансийске
Фото:

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В Ханты-Мансийске почти три десятка пожарных больше двух часов боролись с возгоранием склада по улице Землеустроителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте. «В 01:02 диспетчеру Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в складском здании арочного типа на улице Землеустроителей. Возгорание было локализовано в 03:15, открытое горение ликвидировано в 03:37 на площади 800 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства. Первое подразделение прибыло на место происшествия спустя 7 минут после вызова и приступило к тушению открытого огня. Всего в ликвидации пожара было задействовано 27 человек личного состава и 9 единиц спецтехники. По предварительным данным пострадавших нет, причины возгорания выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе при возгорании дачного дома погибли двое детей. Происшествие произошло в поселке Белый Яр в садовом товариществе «Птицевод севера».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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