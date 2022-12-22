В ХМАО десятки пожарных тушили горящий склад. Фото

МЧС: в Ханты-Мансийске пожарные три часа боролись с пожаром на складе

23 декабря 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Пожарные в Ханты-Мансийске ликвидировали крупный пожар на складе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Ханты-Мансийске почти три десятка пожарных больше двух часов боролись с возгоранием склада по улице Землеустроителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте. «В 01:02 диспетчеру Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в складском здании арочного типа на улице Землеустроителей. Возгорание было локализовано в 03:15, открытое горение ликвидировано в 03:37 на площади 800 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства. Первое подразделение прибыло на место происшествия спустя 7 минут после вызова и приступило к тушению открытого огня. Всего в ликвидации пожара было задействовано 27 человек личного состава и 9 единиц спецтехники. По предварительным данным пострадавших нет, причины возгорания выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе при возгорании дачного дома погибли двое детей. Происшествие произошло в поселке Белый Яр в садовом товариществе «Птицевод севера». Пожар на складе в Ханты-Мансийске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО Пожар в Ханты-Мансийске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО

В Ханты-Мансийске почти три десятка пожарных больше двух часов боролись с возгоранием склада по улице Землеустроителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте. «В 01:02 диспетчеру Ханты-Мансийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в складском здании арочного типа на улице Землеустроителей. Возгорание было локализовано в 03:15, открытое горение ликвидировано в 03:37 на площади 800 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства. Первое подразделение прибыло на место происшествия спустя 7 минут после вызова и приступило к тушению открытого огня. Всего в ликвидации пожара было задействовано 27 человек личного состава и 9 единиц спецтехники. По предварительным данным пострадавших нет, причины возгорания выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургутском районе при возгорании дачного дома погибли двое детей. Происшествие произошло в поселке Белый Яр в садовом товариществе «Птицевод севера».