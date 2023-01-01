Захарова высмеяла заявление Арестовича по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украине нужна монархия. Об этом Захарова написала в соцсетях.
«Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — сыронизировала над предложением Арестовича Захарова у себя в telegram-канале. Захарова, таким образом, провела параллели между пропагандистами Украины и политической повесткой, навязываемой на Западе.
Ранее Арестович в интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке заявил, что Украина должна стать монархией, которая «собирает земли Рюриковичей». Отрывок из беседы Арестович опубликовал в своем telegram-канале.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украине нужна монархия. Об этом Захарова написала в соцсетях. «Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — сыронизировала над предложением Арестовича Захарова у себя в telegram-канале. Захарова, таким образом, провела параллели между пропагандистами Украины и политической повесткой, навязываемой на Западе. Ранее Арестович в интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке заявил, что Украина должна стать монархией, которая «собирает земли Рюриковичей». Отрывок из беседы Арестович опубликовал в своем telegram-канале.