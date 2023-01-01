01 января 2023

Захарова высмеяла заявление Арестовича по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, захарова мария
Захарова провела параллели между Арестовичем и политиками Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украине нужна монархия. Об этом Захарова написала в соцсетях.

«Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — сыронизировала над предложением Арестовича Захарова у себя в telegram-канале. Захарова, таким образом, провела параллели между пропагандистами Украины и политической повесткой, навязываемой на Западе.

Ранее Арестович в интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке заявил, что Украина должна стать монархией, которая «собирает земли Рюриковичей». Отрывок из беседы Арестович опубликовал в своем telegram-канале.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украине нужна монархия. Об этом Захарова написала в соцсетях. «Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — сыронизировала над предложением Арестовича Захарова у себя в telegram-канале. Захарова, таким образом, провела параллели между пропагандистами Украины и политической повесткой, навязываемой на Западе. Ранее Арестович в интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке заявил, что Украина должна стать монархией, которая «собирает земли Рюриковичей». Отрывок из беседы Арестович опубликовал в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...