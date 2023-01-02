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31 декабря 2022
30 декабря 2022

Мэр Тюмени провел экстренное совещание из-за снегопада

Руслан Кухарук провел совещание с подрядными организациями
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам мэра, техника начала свою работу уже в ночные часы Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук провел экстренное совещание с подрядными организациями по усилению работ по вывозу снега. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале.

«Утром прошел селектор, где подрядным организациям и УК поставлена задача усилить работы по уборке и вывозу снега. Сегодня в дневное время уже работают на УДС 614 единиц техники, а также 567 дорожных рабочих», — сообщил Кухарук.

Мэр также отметил, что в первую очередь техника работает на центральных магистралях города. В ближайшее время от снега будут очищены подъезды к остановочным пунктам и тротуары.

Ранее тюменские власти предупредили горожан об опасной погоде. Водителям сообщили о снежных заносах и порывистом ветре на трассах под Тюменью.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук провел экстренное совещание с подрядными организациями по усилению работ по вывозу снега. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. «Утром прошел селектор, где подрядным организациям и УК поставлена задача усилить работы по уборке и вывозу снега. Сегодня в дневное время уже работают на УДС 614 единиц техники, а также 567 дорожных рабочих», — сообщил Кухарук. Мэр также отметил, что в первую очередь техника работает на центральных магистралях города. В ближайшее время от снега будут очищены подъезды к остановочным пунктам и тротуары. Ранее тюменские власти предупредили горожан об опасной погоде. Водителям сообщили о снежных заносах и порывистом ветре на трассах под Тюменью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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