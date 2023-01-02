Мэр Тюмени провел экстренное совещание из-за снегопада

Мэр Тюмени Руслан Кухарук провел экстренное совещание с подрядными организациями по усилению работ по вывозу снега. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале.
«Утром прошел селектор, где подрядным организациям и УК поставлена задача усилить работы по уборке и вывозу снега. Сегодня в дневное время уже работают на УДС 614 единиц техники, а также 567 дорожных рабочих», — сообщил Кухарук.
Мэр также отметил, что в первую очередь техника работает на центральных магистралях города. В ближайшее время от снега будут очищены подъезды к остановочным пунктам и тротуары.
Ранее тюменские власти предупредили горожан об опасной погоде. Водителям сообщили о снежных заносах и порывистом ветре на трассах под Тюменью.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».