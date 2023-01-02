Мэр Тюмени провел экстренное совещание из-за снегопада

Руслан Кухарук провел совещание с подрядными организациями

03 января 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

По словам мэра, техника начала свою работу уже в ночные часы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук провел экстренное совещание с подрядными организациями по усилению работ по вывозу снега. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. «Утром прошел селектор, где подрядным организациям и УК поставлена задача усилить работы по уборке и вывозу снега. Сегодня в дневное время уже работают на УДС 614 единиц техники, а также 567 дорожных рабочих», — сообщил Кухарук. Мэр также отметил, что в первую очередь техника работает на центральных магистралях города. В ближайшее время от снега будут очищены подъезды к остановочным пунктам и тротуары. Ранее тюменские власти предупредили горожан об опасной погоде. Водителям сообщили о снежных заносах и порывистом ветре на трассах под Тюменью.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук провел экстренное совещание с подрядными организациями по усилению работ по вывозу снега. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. «Утром прошел селектор, где подрядным организациям и УК поставлена задача усилить работы по уборке и вывозу снега. Сегодня в дневное время уже работают на УДС 614 единиц техники, а также 567 дорожных рабочих», — сообщил Кухарук. Мэр также отметил, что в первую очередь техника работает на центральных магистралях города. В ближайшее время от снега будут очищены подъезды к остановочным пунктам и тротуары. Ранее тюменские власти предупредили горожан об опасной погоде. Водителям сообщили о снежных заносах и порывистом ветре на трассах под Тюменью.