Екатеринбургская епархия запустила в продажу подарочные сертификаты. Фото

03 января 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Екатеринбургская епархия запустила в продажу подарочные сертификаты на территории Вознесенского собора Фото: URA.RU © URA.RU Екатеринбургская епархия запустила в продажу подарочные сертификаты в Вознесенском соборе (Михайловск, Свердловская область). На собранные деньги планируют заняться наружной покраской храма. Информация появилась в группе «Вознесенский Собор г. Михайловска Екат. Епархии» в соцсети «ВКонтакте». «По просьбе местных жителей приготовили на скорую руку подарочные сертификаты, которые можно дарить друг другу на праздники. С одной стороны, это подарок человеку, за которого будут молиться на каждом богослужении, с другой стороны — участие в реставрации храма. На собранные средства планируем в этом году заняться наружной покраской храма», — сказано в сообщении. Храм был заложен в мае 1770 года. К 1789 году здание храма пришло в негодность, и по просьбе прихожан было решено соорудить каменную двухэтажную церковь. Нижний храм был возведен в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а верхний — в честь Вознесения Господня. Фото: группа «ВКонтакте» «Вознесенский Собор г. Михайловска Екат. Епархии»

Екатеринбургская епархия запустила в продажу подарочные сертификаты в Вознесенском соборе (Михайловск, Свердловская область). На собранные деньги планируют заняться наружной покраской храма. Информация появилась в группе «Вознесенский Собор г. Михайловска Екат. Епархии» в соцсети «ВКонтакте». «По просьбе местных жителей приготовили на скорую руку подарочные сертификаты, которые можно дарить друг другу на праздники. С одной стороны, это подарок человеку, за которого будут молиться на каждом богослужении, с другой стороны — участие в реставрации храма. На собранные средства планируем в этом году заняться наружной покраской храма», — сказано в сообщении. Храм был заложен в мае 1770 года. К 1789 году здание храма пришло в негодность, и по просьбе прихожан было решено соорудить каменную двухэтажную церковь. Нижний храм был возведен в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а верхний — в честь Вознесения Господня.