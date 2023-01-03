Свердловские санатории стали самыми дорогими в УрФО для отдыха на Рождество

04 января 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость свердловских санаториев на Рождество — 5230 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Отдых в санаториях Свердловской области на Рождество с 7 на 8 января в среднем обойдется в 5230 рублей. Согласно рейтингу цен на отдых в санаториях, это дороже всего среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). Дороже всего среди регионов УрФО обойдется пребывание в Рождественский праздник в санаториях Свердловской области — 5230 рублей в сутки, следует из рейтинга портала бронирования «Санатории-России.рф». Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры. При этом дешевле всего отдых в рождественские каникулы среди регионов УрФО обойдется в Курганской и Челябинской областях: 3950 и 4320 рублей за сутки соответственно. В целом среди всех субъектов РФ самый дорогой санаторий на Рождество в Москве — средняя стоимость 6190 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Сысерть вошла в список лучших городов РФ для рождественских гуляний. В свердловском городе можно скатиться на лыжах или сноуборде с горной вершины Бессонова или прокатиться на коньках по реке Сысерть.

Отдых в санаториях Свердловской области на Рождество с 7 на 8 января в среднем обойдется в 5230 рублей. Согласно рейтингу цен на отдых в санаториях, это дороже всего среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). Дороже всего среди регионов УрФО обойдется пребывание в Рождественский праздник в санаториях Свердловской области — 5230 рублей в сутки, следует из рейтинга портала бронирования «Санатории-России.рф». Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры. При этом дешевле всего отдых в рождественские каникулы среди регионов УрФО обойдется в Курганской и Челябинской областях: 3950 и 4320 рублей за сутки соответственно. В целом среди всех субъектов РФ самый дорогой санаторий на Рождество в Москве — средняя стоимость 6190 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Сысерть вошла в список лучших городов РФ для рождественских гуляний. В свердловском городе можно скатиться на лыжах или сноуборде с горной вершины Бессонова или прокатиться на коньках по реке Сысерть.