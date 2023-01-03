03 января 2023
02 января 2023

Свердловские санатории стали самыми дорогими в УрФО для отдыха на Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость свердловских санаториев на Рождество — 5230 рублей Фото:

Отдых в санаториях Свердловской области на Рождество с 7 на 8 января в среднем обойдется в 5230 рублей. Согласно рейтингу цен на отдых в санаториях, это дороже всего среди регионов Уральского федерального округа (УрФО).

Дороже всего среди регионов УрФО обойдется пребывание в Рождественский праздник в санаториях Свердловской области — 5230 рублей в сутки, следует из рейтинга портала бронирования «Санатории-России.рф». Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры.

При этом дешевле всего отдых в рождественские каникулы среди регионов УрФО обойдется в Курганской и Челябинской областях: 3950 и 4320 рублей за сутки соответственно. В целом среди всех субъектов РФ самый дорогой санаторий на Рождество в Москве — средняя стоимость 6190 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Сысерть вошла в список лучших городов РФ для рождественских гуляний. В свердловском городе можно скатиться на лыжах или сноуборде с горной вершины Бессонова или прокатиться на коньках по реке Сысерть.

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Отдых в санаториях Свердловской области на Рождество с 7 на 8 января в среднем обойдется в 5230 рублей. Согласно рейтингу цен на отдых в санаториях, это дороже всего среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). Дороже всего среди регионов УрФО обойдется пребывание в Рождественский праздник в санаториях Свердловской области — 5230 рублей в сутки, следует из рейтинга портала бронирования «Санатории-России.рф». Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры. При этом дешевле всего отдых в рождественские каникулы среди регионов УрФО обойдется в Курганской и Челябинской областях: 3950 и 4320 рублей за сутки соответственно. В целом среди всех субъектов РФ самый дорогой санаторий на Рождество в Москве — средняя стоимость 6190 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Сысерть вошла в список лучших городов РФ для рождественских гуляний. В свердловском городе можно скатиться на лыжах или сноуборде с горной вершины Бессонова или прокатиться на коньках по реке Сысерть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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