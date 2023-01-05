Загорелась передняя часть пассажирского автобуса
В Первоуральске (Свердловская область) загорелся пассажирский автобус на остановке. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале «Интересный Екатеринбург», людей на момент пожара внутри салона не было.
«Остановка Талица 6.01.23. 7:10 утра загорелся автобус», — рассказал очевидец. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, однако на момент публикации новости оперативно ответ получить не удалось.
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