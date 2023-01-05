05 января 2023
04 января 2023

В свердловском городе на остановке вспыхнул автобус. Видео

В Первоуральске загорелся пассажирский автобус
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пазик, автобус, паз
Загорелась передняя часть пассажирского автобуса Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) загорелся пассажирский автобус на остановке. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале «Интересный Екатеринбург», людей на момент пожара внутри салона не было.

«Остановка Талица 6.01.23. 7:10 утра загорелся автобус», — рассказал очевидец. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, однако на момент публикации новости оперативно ответ получить не удалось.

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В Первоуральске (Свердловская область) загорелся пассажирский автобус на остановке. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале «Интересный Екатеринбург», людей на момент пожара внутри салона не было. «Остановка Талица 6.01.23. 7:10 утра загорелся автобус», — рассказал очевидец. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, однако на момент публикации новости оперативно ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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