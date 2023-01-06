Протоиерей рассказал о потере традиций празднования Рождества

Протоиерей: в Рождество нужно совершать добрые дела

06 января 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

В Рождественские дни принято совершать добрые дела, напомнил Лев Махно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Россияне давно отошли от главных традиций празднования Рождества — совершения добрых дел и милосердия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно (Отец Лев). «Праздник Рождества — это особый праздник. Он называется еще — детским. Потому что в этот праздник совершают добрые дела. Мы отошли от традиций. Первая неделя — люди посещали тюрьмы, детские приюты, сады, ясли. Там, где нужно делать милосердие, делали милосердие, и делали добро. Мы отучились делать добро. Вот, что страшно. А на нем основано все. От добра идет уже призыв Христа», — объяснил Лев Махно. Протоирей подчеркнул, что главный вопрос перед Рождеством должен быть о готовности к встрече этого праздника. «Вопрос нужно задавать, как мы его будем отмечать? Мы готовы его отмечать? У нас сердце раскрыто для этого праздника или оно погрязло в жестокости, в злобе, в ненависти? Ведь Новый год дается нам тоже с чистого листа. Как мы его сделаем, так он и будет. Божья милость присутствует, но человек-то свободен. Если ты вложишь в этот год много добра, добродетели, таким он и будет», — добавил Отец Лев. В ночь с 6 на 7 января православные встречают Рождество. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал остановить на это время боевые действия в зоне СВО. Для того чтобы православные смогли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Президент РФ Владимир Путин поручил Министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести 6 января с 12.00 до 24.00 7 января режим прекращения огня на Украине. Действует он по всей линии боевого соприкосновения сторон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне давно отошли от главных традиций празднования Рождества — совершения добрых дел и милосердия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно (Отец Лев). «Праздник Рождества — это особый праздник. Он называется еще — детским. Потому что в этот праздник совершают добрые дела. Мы отошли от традиций. Первая неделя — люди посещали тюрьмы, детские приюты, сады, ясли. Там, где нужно делать милосердие, делали милосердие, и делали добро. Мы отучились делать добро. Вот, что страшно. А на нем основано все. От добра идет уже призыв Христа», — объяснил Лев Махно. Протоирей подчеркнул, что главный вопрос перед Рождеством должен быть о готовности к встрече этого праздника. «Вопрос нужно задавать, как мы его будем отмечать? Мы готовы его отмечать? У нас сердце раскрыто для этого праздника или оно погрязло в жестокости, в злобе, в ненависти? Ведь Новый год дается нам тоже с чистого листа. Как мы его сделаем, так он и будет. Божья милость присутствует, но человек-то свободен. Если ты вложишь в этот год много добра, добродетели, таким он и будет», — добавил Отец Лев. В ночь с 6 на 7 января православные встречают Рождество. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал остановить на это время боевые действия в зоне СВО. Для того чтобы православные смогли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Президент РФ Владимир Путин поручил Министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести 6 января с 12.00 до 24.00 7 января режим прекращения огня на Украине. Действует он по всей линии боевого соприкосновения сторон.