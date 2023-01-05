Тюменские медики жалеют, что сменили работу

Тюменцы, сменившие работу в 2022 году, жалеют о сделанном выборе

06 января 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Новые условия труда не соответствуют ожиданиям тюменцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Треть тюменцев, сменивших работу в 2022 году, пожалели о принятом решении. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. По информации платформы рекрутинга, чаще всего новой работой недовольны медики и представители высшего менеджмента. «Тюменцы признают, что жалеют о своем решении, так как новая работа оказалась хуже предыдущей. Наиболее склонными к смене работы в ушедшем году оказались мужчины, причем чем работник был моложе, тем выше оказывалась вероятность его выхода на рынок труда», — говорится в сообщении платформы. О том, что новое место работы лучше предыдущего, говорят лишь 13% опрошенных тюменцев. Чаще всего новыми условиями довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования, сообщает hh.ru. Ранее URA.RU рассказало о том, что новую работу вынуждены искать работники сферы здравоохранения. Причиной стал конфликт медиков с главврачом тюменской больницы.

Треть тюменцев, сменивших работу в 2022 году, пожалели о принятом решении. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. По информации платформы рекрутинга, чаще всего новой работой недовольны медики и представители высшего менеджмента. «Тюменцы признают, что жалеют о своем решении, так как новая работа оказалась хуже предыдущей. Наиболее склонными к смене работы в ушедшем году оказались мужчины, причем чем работник был моложе, тем выше оказывалась вероятность его выхода на рынок труда», — говорится в сообщении платформы. О том, что новое место работы лучше предыдущего, говорят лишь 13% опрошенных тюменцев. Чаще всего новыми условиями довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования, сообщает hh.ru. Ранее URA.RU рассказало о том, что новую работу вынуждены искать работники сферы здравоохранения. Причиной стал конфликт медиков с главврачом тюменской больницы.