05 января 2023
04 января 2023
03 января 2023

Тюменские медики жалеют, что сменили работу

Тюменцы, сменившие работу в 2022 году, жалеют о сделанном выборе
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Новые условия труда не соответствуют ожиданиям тюменцев Фото:

Треть тюменцев, сменивших работу в 2022 году, пожалели о принятом решении. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. По информации платформы рекрутинга, чаще всего новой работой недовольны медики и представители высшего менеджмента.

«Тюменцы признают, что жалеют о своем решении, так как новая работа оказалась хуже предыдущей. Наиболее склонными к смене работы в ушедшем году оказались мужчины, причем чем работник был моложе, тем выше оказывалась вероятность его выхода на рынок труда», — говорится в сообщении платформы.

О том, что новое место работы лучше предыдущего, говорят лишь 13% опрошенных тюменцев. Чаще всего новыми условиями довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования, сообщает hh.ru.

Ранее URA.RU рассказало о том, что новую работу вынуждены искать работники сферы здравоохранения. Причиной стал конфликт медиков с главврачом тюменской больницы.

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Треть тюменцев, сменивших работу в 2022 году, пожалели о принятом решении. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. По информации платформы рекрутинга, чаще всего новой работой недовольны медики и представители высшего менеджмента. «Тюменцы признают, что жалеют о своем решении, так как новая работа оказалась хуже предыдущей. Наиболее склонными к смене работы в ушедшем году оказались мужчины, причем чем работник был моложе, тем выше оказывалась вероятность его выхода на рынок труда», — говорится в сообщении платформы. О том, что новое место работы лучше предыдущего, говорят лишь 13% опрошенных тюменцев. Чаще всего новыми условиями довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования, сообщает hh.ru. Ранее URA.RU рассказало о том, что новую работу вынуждены искать работники сферы здравоохранения. Причиной стал конфликт медиков с главврачом тюменской больницы.
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