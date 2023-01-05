Тюменские медики жалеют, что сменили работу

Треть тюменцев, сменивших работу в 2022 году, пожалели о принятом решении. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. По информации платформы рекрутинга, чаще всего новой работой недовольны медики и представители высшего менеджмента.
«Тюменцы признают, что жалеют о своем решении, так как новая работа оказалась хуже предыдущей. Наиболее склонными к смене работы в ушедшем году оказались мужчины, причем чем работник был моложе, тем выше оказывалась вероятность его выхода на рынок труда», — говорится в сообщении платформы.
О том, что новое место работы лучше предыдущего, говорят лишь 13% опрошенных тюменцев. Чаще всего новыми условиями довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования, сообщает hh.ru.
Ранее URA.RU рассказало о том, что новую работу вынуждены искать работники сферы здравоохранения. Причиной стал конфликт медиков с главврачом тюменской больницы.
Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».