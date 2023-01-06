06 января 2023
05 января 2023

Для очистки Челябинска от снега на улицы вывели более 300 единиц техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
В городе продолжается очистка дорожного покрытия, тротуаров и остановок Фото:

На улицах Челябинска сегодня, 7 января, работает 303 единицы техники и 1029 дорожных рабочих и дворников. Информация об этом размещена в официальных источниках и соцсетях.

«Продолжается очистка дорожного покрытия и прилотковой части всех городских дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Усилена работа по очистке межквартальных и внутридворовых проездов, а также по вывозу снега», — сообщается в telegram-канале «Мэрские новости».

Ранее, 6 января, URA.RU сообщало, что дорожники Челябинской области перешли на усиленный режим работы. Это вызвано резким ухудшением погоды, снегопадом и метелями.

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На улицах Челябинска сегодня, 7 января, работает 303 единицы техники и 1029 дорожных рабочих и дворников. Информация об этом размещена в официальных источниках и соцсетях. «Продолжается очистка дорожного покрытия и прилотковой части всех городских дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Усилена работа по очистке межквартальных и внутридворовых проездов, а также по вывозу снега», — сообщается в telegram-канале «Мэрские новости». Ранее, 6 января, URA.RU сообщало, что дорожники Челябинской области перешли на усиленный режим работы. Это вызвано резким ухудшением погоды, снегопадом и метелями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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