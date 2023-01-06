Для очистки Челябинска от снега на улицы вывели более 300 единиц техники

В городе продолжается очистка дорожного покрытия, тротуаров и остановок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На улицах Челябинска сегодня, 7 января, работает 303 единицы техники и 1029 дорожных рабочих и дворников. Информация об этом размещена в официальных источниках и соцсетях.

«Продолжается очистка дорожного покрытия и прилотковой части всех городских дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Усилена работа по очистке межквартальных и внутридворовых проездов, а также по вывозу снега», — сообщается в telegram-канале «Мэрские новости».

Ранее, 6 января, URA.RU сообщало, что дорожники Челябинской области перешли на усиленный режим работы. Это вызвано резким ухудшением погоды, снегопадом и метелями.