06 января 2023
05 января 2023

Депутат из ХМАО подарила ребенку планшет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск, елка, елочные игрушки, елочные украшения, новый год, новогодние подарки, елочка, елка желаний
Мальчику на Новый год подарили планшет Фото:

В Мегионе (ХМАО) депутат городской думы Ирина Горбачева в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту ребенка из Нижневартовска. Мальчику подарили планшет, сообщается в группе «Официальный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

«Ирина Владимировна вместе с депутатом думы исполнила желание 11-летнего Владислава из Нижневартовска. Мальчик давно мечтал о планшете, а в Новый год мечты обязательно сбываются», — сообщается в группе.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске турфирма исполнила новогоднюю мечту двух девочек. Учредитель агентства Татьяна Мельник подарила им сертификат для будущего отдыха.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Мегионе (ХМАО) депутат городской думы Ирина Горбачева в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту ребенка из Нижневартовска. Мальчику подарили планшет, сообщается в группе «Официальный Мегион» в соцсети «ВКонтакте». «Ирина Владимировна вместе с депутатом думы исполнила желание 11-летнего Владислава из Нижневартовска. Мальчик давно мечтал о планшете, а в Новый год мечты обязательно сбываются», — сообщается в группе. Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске турфирма исполнила новогоднюю мечту двух девочек. Учредитель агентства Татьяна Мельник подарила им сертификат для будущего отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...