Депутат из ХМАО подарила ребенку планшет

Мальчику на Новый год подарили планшет
В Мегионе (ХМАО) депутат городской думы Ирина Горбачева в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту ребенка из Нижневартовска. Мальчику подарили планшет, сообщается в группе «Официальный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».
«Ирина Владимировна вместе с депутатом думы исполнила желание 11-летнего Владислава из Нижневартовска. Мальчик давно мечтал о планшете, а в Новый год мечты обязательно сбываются», — сообщается в группе.
Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске турфирма исполнила новогоднюю мечту двух девочек. Учредитель агентства Татьяна Мельник подарила им сертификат для будущего отдыха.
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