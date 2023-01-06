Депутат из ХМАО подарила ребенку планшет

07 января 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Мальчику на Новый год подарили планшет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Мегионе (ХМАО) депутат городской думы Ирина Горбачева в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту ребенка из Нижневартовска. Мальчику подарили планшет, сообщается в группе «Официальный Мегион» в соцсети «ВКонтакте». «Ирина Владимировна вместе с депутатом думы исполнила желание 11-летнего Владислава из Нижневартовска. Мальчик давно мечтал о планшете, а в Новый год мечты обязательно сбываются», — сообщается в группе. Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске турфирма исполнила новогоднюю мечту двух девочек. Учредитель агентства Татьяна Мельник подарила им сертификат для будущего отдыха.

В Мегионе (ХМАО) депутат городской думы Ирина Горбачева в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту ребенка из Нижневартовска. Мальчику подарили планшет, сообщается в группе «Официальный Мегион» в соцсети «ВКонтакте». «Ирина Владимировна вместе с депутатом думы исполнила желание 11-летнего Владислава из Нижневартовска. Мальчик давно мечтал о планшете, а в Новый год мечты обязательно сбываются», — сообщается в группе. Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске турфирма исполнила новогоднюю мечту двух девочек. Учредитель агентства Татьяна Мельник подарила им сертификат для будущего отдыха.