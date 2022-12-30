В Нефтеюганске (ХМАО) турфирма исполнила новогоднюю мечту двух девочек, учредитель агентства Татьяна Мельник подарила им сертификат для будущего отдыха. Об этом сообщает мэр города Эльвира Бугай в своем telegram-канале.
«Маленькие сестры Екатерина и Елизавета получили заветные подарки, благодаря участию в благотворительной акции „Елка желаний“. Дети загадали поездку к морю и получили сертификат на будущее путешествие», — сообщила Эльвира Бугай в соцсети.
Ранее URA.RU рассказало, что главы Когалыма, Югорска и Советского района подарили детям новогодние подарки. Ранее, губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила новогодний подарок Алине из Сургута.
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