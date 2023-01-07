Монеточка рассказала о людях, похожих на оперативников, которые расспрашивают о ней родственников

08 января 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

В настоящее время певица проживает в Вильнюсе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уроженка Екатеринбурга певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала о людях, которые приходят к ее родственникам и спрашивают о ней. Она предположила, что это могут быть оперативные сотрудники полиции. «До сих пор по местам, связанным со мной, ходят какие-то ребята, по виду оперативники, и спрашивают обо мне. Звонили дедушке, стучали в квартиру женщине, которая даже не наша родственница, просто снимает квартиру, задавали странные вопросы о том, когда меня видели в послений раз, или когда меня в последний раз видели по телевизору», — рассказала Монеточка онлайн-изданию «Новая газета Европа» (заблокирована в РФ). Певица добавила, что не скрывает, что проживает в Вильнюсе. «Чтобы узнать об этом, достаточно зайти в мой Instagram (принадлежит, признанной экстремистской организацией компании Meta, запрещена в РФ)», — добавила Гырдымова. Ранее URA.RU сообщало о сбежавшей в Литву певице Монеточке, которая призналась в любви к России. Девушка рассказала, что всегда была патриотом Урала.

Уроженка Екатеринбурга певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала о людях, которые приходят к ее родственникам и спрашивают о ней. Она предположила, что это могут быть оперативные сотрудники полиции. «До сих пор по местам, связанным со мной, ходят какие-то ребята, по виду оперативники, и спрашивают обо мне. Звонили дедушке, стучали в квартиру женщине, которая даже не наша родственница, просто снимает квартиру, задавали странные вопросы о том, когда меня видели в послений раз, или когда меня в последний раз видели по телевизору», — рассказала Монеточка онлайн-изданию «Новая газета Европа» (заблокирована в РФ). Певица добавила, что не скрывает, что проживает в Вильнюсе. «Чтобы узнать об этом, достаточно зайти в мой Instagram (принадлежит, признанной экстремистской организацией компании Meta, запрещена в РФ)», — добавила Гырдымова. Ранее URA.RU сообщало о сбежавшей в Литву певице Монеточке, которая призналась в любви к России. Девушка рассказала, что всегда была патриотом Урала.