08 января 2023
07 января 2023

В ХМАО Роспотребнадзор оштрафовал заведующего детсадом за нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Из-за отказа заведующего детсадом в Нягани платить штраф, суд увеличил суму вдвое Фото:

Роспотребнадзор оштрафовал руководителя частного детского сада в Нягани за нарушение технических требований. Однако руководитель учреждения отказалась платить штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО.

«Руководитель няганского частного детского сада была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (за нарушения требований технических регламентов). Вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Указанное постановление вступило в законную силу, но в шестидесятидневный срок штраф не был уплачен», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Из-за отказа было возбуждено административное дело. Суд Нягани признал женщину виновной и увеличил размер штрафа вдвое — до 40 тысяч рублей.

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Роспотребнадзор оштрафовал руководителя частного детского сада в Нягани за нарушение технических требований. Однако руководитель учреждения отказалась платить штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО. «Руководитель няганского частного детского сада была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (за нарушения требований технических регламентов). Вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Указанное постановление вступило в законную силу, но в шестидесятидневный срок штраф не был уплачен», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Из-за отказа было возбуждено административное дело. Суд Нягани признал женщину виновной и увеличил размер штрафа вдвое — до 40 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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