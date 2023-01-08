В ХМАО Роспотребнадзор оштрафовал заведующего детсадом за нарушения

Роспотребнадзор оштрафовал руководителя частного детского сада в Нягани за нарушение технических требований. Однако руководитель учреждения отказалась платить штраф. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО.
«Руководитель няганского частного детского сада была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (за нарушения требований технических регламентов). Вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Указанное постановление вступило в законную силу, но в шестидесятидневный срок штраф не был уплачен», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Из-за отказа было возбуждено административное дело. Суд Нягани признал женщину виновной и увеличил размер штрафа вдвое — до 40 тысяч рублей.
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