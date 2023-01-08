Жителям ЯНАО рассказали, как трудоустроиться в «Газпром» и его «дочки»

Жителям ЯНАО для трудоустройства в «Газпром» и его «дочки» необходимо предложить инновацию

09 января 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Ямальцам рассказали о конкурсном отборе в «Газпром» и его «дочки» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителям ЯНАО рассказали, что соискателям необходимо пройти конкурсный отбор и предложить инновацию для трудоустройства в «Газпром» и его «дочки». Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал сотрудник региональной дочерней компании ПАО «Газпром». «В техникумах и колледжах есть конкурсы, на которых дается определенная тема и задание по определенным разработкам. Там нужно придумать какую-то инновацию или предложение, которое сможет улучшить или оптимизировать определенную работу», — прокомментировал собеседник агентства. Отмечается, что на сайте также размещены вакансии, однако лучше оставить резюме и дожидаться звонка. «На сайте есть вакансии, но они не всегда всем подходят. Поэтому лучше всего отправить в электронном варианте или напрямую в компанию готовое резюме. Так можно попасть в резерв и оттуда могут сразу пригласить на собеседование. Потому как за сайтами можно не усмотреть», — подчеркнул собеседник. В пресс-службе ПАО «Газпром» посоветовали искать вакансии на официальном сайте. «Открытые вакансии и требования к кандидатам есть на сайте. Можно включить фильтр по региону ЯНАО», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что самой востребованной вакансией на Ямале стала профессия машиниста. В топ-10 востребованных профессий также попали бухгалтер, экономист и администратор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям ЯНАО рассказали, что соискателям необходимо пройти конкурсный отбор и предложить инновацию для трудоустройства в «Газпром» и его «дочки». Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал сотрудник региональной дочерней компании ПАО «Газпром». «В техникумах и колледжах есть конкурсы, на которых дается определенная тема и задание по определенным разработкам. Там нужно придумать какую-то инновацию или предложение, которое сможет улучшить или оптимизировать определенную работу», — прокомментировал собеседник агентства. Отмечается, что на сайте также размещены вакансии, однако лучше оставить резюме и дожидаться звонка. «На сайте есть вакансии, но они не всегда всем подходят. Поэтому лучше всего отправить в электронном варианте или напрямую в компанию готовое резюме. Так можно попасть в резерв и оттуда могут сразу пригласить на собеседование. Потому как за сайтами можно не усмотреть», — подчеркнул собеседник. В пресс-службе ПАО «Газпром» посоветовали искать вакансии на официальном сайте. «Открытые вакансии и требования к кандидатам есть на сайте. Можно включить фильтр по региону ЯНАО», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что самой востребованной вакансией на Ямале стала профессия машиниста. В топ-10 востребованных профессий также попали бухгалтер, экономист и администратор.