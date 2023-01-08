08 января 2023

В ХМАО из-за морозов не могут починить аварию на теплосетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на теплопроводе
В Советском из-за морозов не могут приступить к ремонту теплосетей Фото:

В Советском (ХМАО) в одном из частных секторов произошел порыв теплосетей, однако коммунальные службы не могут приступить к ремонту из-за сильных морозов. Об этом URA.RU рассказал глава Советского Александр Кулагин.

«Порыв был обнаружен вчера. Специалисты провели осмотр места. Но вчера из-за сильных морозов устранить порыв не смогли. Обещали устранить в течение сегодняшнего дня как можно скорее. Однако из-за погодных условий ремонт может осложниться, к тому же аварийных бригад ограниченное количество, а помимо порыва у нас сейчас есть места перемерзания канализации», — сказал Кулагин.

При этом он добавил, что жалоб от жителей по этому поводу не поступало. «Это частный сектор и многие жители не подсоединены к центральному теплоснабжению», — сказал Кулагин. Также он уточнил, что полномочия и контроль за коммуналкой принадлежат не поселению, а администрации Советского района.

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В Советском (ХМАО) в одном из частных секторов произошел порыв теплосетей, однако коммунальные службы не могут приступить к ремонту из-за сильных морозов. Об этом URA.RU рассказал глава Советского Александр Кулагин. «Порыв был обнаружен вчера. Специалисты провели осмотр места. Но вчера из-за сильных морозов устранить порыв не смогли. Обещали устранить в течение сегодняшнего дня как можно скорее. Однако из-за погодных условий ремонт может осложниться, к тому же аварийных бригад ограниченное количество, а помимо порыва у нас сейчас есть места перемерзания канализации», — сказал Кулагин. При этом он добавил, что жалоб от жителей по этому поводу не поступало. «Это частный сектор и многие жители не подсоединены к центральному теплоснабжению», — сказал Кулагин. Также он уточнил, что полномочия и контроль за коммуналкой принадлежат не поселению, а администрации Советского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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