В ХМАО из-за морозов не могут починить аварию на теплосетях

09 января 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

В Советском из-за морозов не могут приступить к ремонту теплосетей Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Советском (ХМАО) в одном из частных секторов произошел порыв теплосетей, однако коммунальные службы не могут приступить к ремонту из-за сильных морозов. Об этом URA.RU рассказал глава Советского Александр Кулагин. «Порыв был обнаружен вчера. Специалисты провели осмотр места. Но вчера из-за сильных морозов устранить порыв не смогли. Обещали устранить в течение сегодняшнего дня как можно скорее. Однако из-за погодных условий ремонт может осложниться, к тому же аварийных бригад ограниченное количество, а помимо порыва у нас сейчас есть места перемерзания канализации», — сказал Кулагин. При этом он добавил, что жалоб от жителей по этому поводу не поступало. «Это частный сектор и многие жители не подсоединены к центральному теплоснабжению», — сказал Кулагин. Также он уточнил, что полномочия и контроль за коммуналкой принадлежат не поселению, а администрации Советского района.

В Советском (ХМАО) в одном из частных секторов произошел порыв теплосетей, однако коммунальные службы не могут приступить к ремонту из-за сильных морозов. Об этом URA.RU рассказал глава Советского Александр Кулагин. «Порыв был обнаружен вчера. Специалисты провели осмотр места. Но вчера из-за сильных морозов устранить порыв не смогли. Обещали устранить в течение сегодняшнего дня как можно скорее. Однако из-за погодных условий ремонт может осложниться, к тому же аварийных бригад ограниченное количество, а помимо порыва у нас сейчас есть места перемерзания канализации», — сказал Кулагин. При этом он добавил, что жалоб от жителей по этому поводу не поступало. «Это частный сектор и многие жители не подсоединены к центральному теплоснабжению», — сказал Кулагин. Также он уточнил, что полномочия и контроль за коммуналкой принадлежат не поселению, а администрации Советского района.