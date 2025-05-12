В Ханты-Мансийске опубликовали график летних отключений горячего водоснабжения. Они связанны с подготовкой к следующему отопительному сезону, сообщил официальный telegram-канал администрации города.
«FО „УТС“ информирует хантымансийцев о плановом отключении горячего водоснабжения в связи с проведением профилактического обслуживания. Отключение запланировано на период со 2 июня по 15 августа», — сообщили власти Ханты-Мансийска.
Первый этап отключений стартует 2 июня и продлится до 15 августа. В это время в городе пройдут гидравлические испытания, перекладка участков труб, обслуживание тепловых пунктов и внутридомовых систем.
Ранее URA.RU писало, что власти Сургута опубликовали график отключения горячей воды. Горячую воду отключат с 4 июня.
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