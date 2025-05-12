12 мая 2025

Власти Ханты-Мансийска раскрыли график отключения горячей воды в городе. Инфографика

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В Ханты-Мансийске отключат горячую воду летом
В Ханты-Мансийске отключат горячую воду летом Фото:

В Ханты-Мансийске опубликовали график летних отключений горячего водоснабжения. Они связанны с подготовкой к следующему отопительному сезону, сообщил официальный telegram-канал администрации города.

«FО „УТС“ информирует хантымансийцев о плановом отключении горячего водоснабжения в связи с проведением профилактического обслуживания. Отключение запланировано на период со 2 июня по 15 августа», — сообщили власти Ханты-Мансийска.

Первый этап отключений стартует 2 июня и продлится до 15 августа. В это время в городе пройдут гидравлические испытания, перекладка участков труб, обслуживание тепловых пунктов и внутридомовых систем.

Ранее URA.RU писало, что власти Сургута опубликовали график отключения горячей воды. Горячую воду отключат с 4 июня.

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В Ханты-Мансийске опубликовали график летних отключений горячего водоснабжения. Они связанны с подготовкой к следующему отопительному сезону, сообщил официальный telegram-канал администрации города. «FО „УТС“ информирует хантымансийцев о плановом отключении горячего водоснабжения в связи с проведением профилактического обслуживания. Отключение запланировано на период со 2 июня по 15 августа», — сообщили власти Ханты-Мансийска. Первый этап отключений стартует 2 июня и продлится до 15 августа. В это время в городе пройдут гидравлические испытания, перекладка участков труб, обслуживание тепловых пунктов и внутридомовых систем. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута опубликовали график отключения горячей воды. Горячую воду отключат с 4 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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