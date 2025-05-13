Замначальника транспортной прокуратуры Сургута Александр Резник перевел подчиненной 15,8 тысяч рублей для полета на самолете над городом. Эта контрольная закупка затем и стала основанием для возбуждения уголовного дела против невестки богатейшего депутата гордумы Евгения Барсова Анастасии и пилота «Барсов» Снежаны Игнатенко, которых обвинили в оказании опасных услуг. Летала с «Барсами» та самая получившая перевод сотрудница транспортной прокуратуры Ольга Щипицина, у которой были серьезные проблемы с сердцем, а после пожаловалась на «смертельный испуг» во время полета.
«Потерпевшая денежные средства на полет получила от заместителя транспортного прокурора Резника. И получается, что преступления как такового не было, а [дело] было сфабриковано Сургутской транспортной прокуратуры», — заявил представитель защиты.
Защита ходатайствовала о допросах Резника и мужа Щипициной, которая умерла, не дождавшись приговора (у женщины, по словам источников, были серьезные проблемы с сердцем, но несмотря на это она решилась на полет с выполнением фигур высшего пилотажа вместе с Игнатенко). Судья отклонил ходатайства и заявил, что они к делу не относятся.
Депутат Барсов и его сын Иван, командир пилотажной группы, возмущены ходом процесса и говорят о его срежиссированности. Барсов-младший в беседе с URA.RU сообщил, что адвокат также заявил о проведении экспертизы, которая установила, что Щипицина приняла сама у себя заявление, хотя по закону сотрудник прокуратуры не может этого делать. «Она сама у себя приняла заявление. Мы провели экспертизу. И она показало, что её подпись в допросе, её. И подпись в штампе принимающего, где сотрудник прокуратуры стоит. Потому что это уже всё 100% — 15800 он перевёл, 15800 скинули на карту. И написано „За полёт“. Всё чётко в даты вписывается», — сообщил командир пилотажной группы. Копия результатов почерковедческой экспертизы передана в редакцию.
Подсудимая Анастасия Барсова во время заседания заявила о том, что потерпевшая не в первый раз дала ложные показания. Летчица Игнатенко уточнила, что им пришлось проводить экспертизу, чтобы доказать безопасность полета и опровергнуть заявление о том, что самолет в воздухе якобы заглох. Щипицина проходила по делу не как сотрудник прокуратуры, а как обычная жительница Сургута. Депутат гордумы Евгений Барсов ранее заявлял о провокационном характире жалобы.
Щипицина умерла в сентябре 2024 года. По данным источников URA.RU, у сургутянки в детстве был диагностирован порок сердца, ранее она перенесла хирургическое вмешательство.
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