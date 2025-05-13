Жители ХМАО устраивают распродажи санкционной одежды и обуви западных брендов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители ХМАО зарабатывают на старых коллекциях ушедших брендов одежды
Жители ХМАО зарабатывают на старых коллекциях ушедших брендов одежды Фото:

Югорчане распродают по низким ценам одежду и обувь зарубежных брендов Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, ушедших с российского рынка в марте 2022 года. Продавцы избавляются от старых коллекций с помощью сайтов бесплатных объявлений.

Многие отмечают, что решили разгрузить гардероб от вещей, которые не подходят по размеру или покупались для особого случая. Например, женские джинсы, пальто Zara продают по 500-800 рублей. Дороже обойдутся жакеты из твида, в среднем в 1 500 рублей. «Шерстяное пальто носила всего один сезон, потом убрала в шкаф. Покупала в 2021 году», — узнал корреспондент URA.RU у одного из продавцов.

Вещи из магазинов Bershka, Stradivarius, H&M выставляют на продажу реже. Рубашки, джинсовые куртки, плащи, свитера предлагают стоимостью до тысячи рублей. В объявлениях встречается обувь: ботильоны, сапоги кеды, туфли. Самые дешевые из них обойдутся в 300 рублей.

Зарубежные бренды ушли с российского рынка в 2022 году, тем самым присоединившихся к международным санкциям, которые ввели США и страны ЕС. Так, испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho, заявила об остановке торговли в России. Аналоги брендов под другими названиями в стране начала развивать компания «Новая мода».

Ранее URA.RU сообщало, что в торгово-развлекательном центре «Аура» в Сургуте закрылись магазины одежды Ecru и Vilet. Они проработали на площадке два года, заменив бренды Bershka и Stradivarius после их ухода с российского рынка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчане распродают по низким ценам одежду и обувь зарубежных брендов Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, ушедших с российского рынка в марте 2022 года. Продавцы избавляются от старых коллекций с помощью сайтов бесплатных объявлений. Многие отмечают, что решили разгрузить гардероб от вещей, которые не подходят по размеру или покупались для особого случая. Например, женские джинсы, пальто Zara продают по 500-800 рублей. Дороже обойдутся жакеты из твида, в среднем в 1 500 рублей. «Шерстяное пальто носила всего один сезон, потом убрала в шкаф. Покупала в 2021 году», — узнал корреспондент URA.RU у одного из продавцов. Вещи из магазинов Bershka, Stradivarius, H&M выставляют на продажу реже. Рубашки, джинсовые куртки, плащи, свитера предлагают стоимостью до тысячи рублей. В объявлениях встречается обувь: ботильоны, сапоги кеды, туфли. Самые дешевые из них обойдутся в 300 рублей. Зарубежные бренды ушли с российского рынка в 2022 году, тем самым присоединившихся к международным санкциям, которые ввели США и страны ЕС. Так, испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho, заявила об остановке торговли в России. Аналоги брендов под другими названиями в стране начала развивать компания «Новая мода». Ранее URA.RU сообщало, что в торгово-развлекательном центре «Аура» в Сургуте закрылись магазины одежды Ecru и Vilet. Они проработали на площадке два года, заменив бренды Bershka и Stradivarius после их ухода с российского рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...