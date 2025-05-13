Жители ХМАО устраивают распродажи санкционной одежды и обуви западных брендов

Югорчане распродают по низким ценам одежду и обувь зарубежных брендов Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, ушедших с российского рынка в марте 2022 года. Продавцы избавляются от старых коллекций с помощью сайтов бесплатных объявлений.
Многие отмечают, что решили разгрузить гардероб от вещей, которые не подходят по размеру или покупались для особого случая. Например, женские джинсы, пальто Zara продают по 500-800 рублей. Дороже обойдутся жакеты из твида, в среднем в 1 500 рублей. «Шерстяное пальто носила всего один сезон, потом убрала в шкаф. Покупала в 2021 году», — узнал корреспондент URA.RU у одного из продавцов.
Вещи из магазинов Bershka, Stradivarius, H&M выставляют на продажу реже. Рубашки, джинсовые куртки, плащи, свитера предлагают стоимостью до тысячи рублей. В объявлениях встречается обувь: ботильоны, сапоги кеды, туфли. Самые дешевые из них обойдутся в 300 рублей.
Зарубежные бренды ушли с российского рынка в 2022 году, тем самым присоединившихся к международным санкциям, которые ввели США и страны ЕС. Так, испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear и Oysho, заявила об остановке торговли в России. Аналоги брендов под другими названиями в стране начала развивать компания «Новая мода».
Ранее URA.RU сообщало, что в торгово-развлекательном центре «Аура» в Сургуте закрылись магазины одежды Ecru и Vilet. Они проработали на площадке два года, заменив бренды Bershka и Stradivarius после их ухода с российского рынка.
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