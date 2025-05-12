В Сургуте из окна окружной больницы выпал пациент

В Сургутской окружной клинической больнице (ХМАО) из окна выпал пациент онкологического отделения. Мужчина скончался, рассказал URA.RU источник из медицинской сферы.
«Мужчина выпал из окна в Сургутской клинической больнице. Он был пациентом онкологического отделения», — рассказал источник.
Департамент здравоохранения Югры начал служебную проверку по факту инцидента. Процессуальную проверку также организовал следственный комитет региона.
«В ходе проверки будет проанализировано качество медицинской помощи, оказанной пациенту, и соблюдение медицинской организацией всех установленных правил безопасности осуществления медицинской деятельности. Медицинская организация взаимодействует со следственными, правоохранительными органами по вопросам процессуальной проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения. Ведомство приносит соболезнования родным и близким погибшего.
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