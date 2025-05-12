12 мая 2025

В Сургуте из окна окружной больницы выпал пациент

© Служба новостей «URA.RU»
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Пациент онкологического отделения выпал из окна
Пациент онкологического отделения выпал из окна Фото:

В Сургутской окружной клинической больнице (ХМАО) из окна выпал пациент онкологического отделения. Мужчина скончался, рассказал URA.RU источник из медицинской сферы.

«Мужчина выпал из окна в Сургутской клинической больнице. Он был пациентом онкологического отделения», — рассказал источник.

Департамент здравоохранения Югры начал служебную проверку по факту инцидента. Процессуальную проверку также организовал следственный комитет региона.

«В ходе проверки будет проанализировано качество медицинской помощи, оказанной пациенту, и соблюдение медицинской организацией всех установленных правил безопасности осуществления медицинской деятельности. Медицинская организация взаимодействует со следственными, правоохранительными органами по вопросам процессуальной проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения. Ведомство приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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В Сургутской окружной клинической больнице (ХМАО) из окна выпал пациент онкологического отделения. Мужчина скончался, рассказал URA.RU источник из медицинской сферы. «Мужчина выпал из окна в Сургутской клинической больнице. Он был пациентом онкологического отделения», — рассказал источник. Департамент здравоохранения Югры начал служебную проверку по факту инцидента. Процессуальную проверку также организовал следственный комитет региона. «В ходе проверки будет проанализировано качество медицинской помощи, оказанной пациенту, и соблюдение медицинской организацией всех установленных правил безопасности осуществления медицинской деятельности. Медицинская организация взаимодействует со следственными, правоохранительными органами по вопросам процессуальной проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения. Ведомство приносит соболезнования родным и близким погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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