Пять человек погибли в водоемах региона с начала мая 2025 года. Об этом сообщил telegram-канал МЧС ХМАО-Югры.
«С начала мая на территории округа произошло пять происшествий с гибелью пяти человек. Причины смерти и обстоятельства происшествий устанавливаются», — рассказал заместитель начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам Александр Чернышев.
Четверо погибших были рыбаками. Одной из трагедий стало опрокидывание моторной лодки «Казанка» на реке Большой Юган вблизи села Угут Сургутского района. В лодке находились трое человек — двоим удалось выбраться из воды, третий погиб. Его тело было обнаружено только 10 мая.
Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе ХМАО в реке Обь было найдено тело мужчины без признаков жизни. В тот же день в Сургутском районе вблизи юрт Мултановых на реке Большой Юган перевернулась моторная лодка с тремя пассажирами на борту.
Автор видео: telegram-канал МЧС ХМАО-Югры
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