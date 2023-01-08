Житель Перми задушил дома свою 97-летнюю бабушку

09 января 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Следователи считают, что пермяк убил бабушку из-за личной неприязни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи СУ СК по Пермскому краю выдвинули обвинение жителю Перми в убийстве своей 97-летней бабушки. Пермяк задушил свою родственницу из-за неприязни, сообщается на сайте комитета. «Следствием установлено, что в дневное время 31 декабря 2022 года обвиняемый, проживая в квартире с матерью и 97-летней бабушкой, оставшись с последней дома вдвоем из личной неприязни задушил ее», — говорится на сайте. Вернувшаяся домой мать пермяка обнаружила мертвую родственницу и сразу же вызвала экстренные службы. Обвиняемый уверял мать, что ничего не знает о смерти бабушки. Однако следователи позже установили, что 97-летнюю женщину задушили. На данный момент обвиняемый заключен под стражу, следователи продолжают собирать законодательную базу.

Следователи СУ СК по Пермскому краю выдвинули обвинение жителю Перми в убийстве своей 97-летней бабушки. Пермяк задушил свою родственницу из-за неприязни, сообщается на сайте комитета. «Следствием установлено, что в дневное время 31 декабря 2022 года обвиняемый, проживая в квартире с матерью и 97-летней бабушкой, оставшись с последней дома вдвоем из личной неприязни задушил ее», — говорится на сайте. Вернувшаяся домой мать пермяка обнаружила мертвую родственницу и сразу же вызвала экстренные службы. Обвиняемый уверял мать, что ничего не знает о смерти бабушки. Однако следователи позже установили, что 97-летнюю женщину задушили. На данный момент обвиняемый заключен под стражу, следователи продолжают собирать законодательную базу.