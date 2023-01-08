08 января 2023

Житель Перми задушил дома свою 97-летнюю бабушку

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Следователи считают, что пермяк убил бабушку из-за личной неприязни Фото:

Следователи СУ СК по Пермскому краю выдвинули обвинение жителю Перми в убийстве своей 97-летней бабушки. Пермяк задушил свою родственницу из-за неприязни, сообщается на сайте комитета.

«Следствием установлено, что в дневное время 31 декабря 2022 года обвиняемый, проживая в квартире с матерью и 97-летней бабушкой, оставшись с последней дома вдвоем из личной неприязни задушил ее», — говорится на сайте. Вернувшаяся домой мать пермяка обнаружила мертвую родственницу и сразу же вызвала экстренные службы.

Обвиняемый уверял мать, что ничего не знает о смерти бабушки. Однако следователи позже установили, что 97-летнюю женщину задушили. На данный момент обвиняемый заключен под стражу, следователи продолжают собирать законодательную базу.

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Следователи СУ СК по Пермскому краю выдвинули обвинение жителю Перми в убийстве своей 97-летней бабушки. Пермяк задушил свою родственницу из-за неприязни, сообщается на сайте комитета. «Следствием установлено, что в дневное время 31 декабря 2022 года обвиняемый, проживая в квартире с матерью и 97-летней бабушкой, оставшись с последней дома вдвоем из личной неприязни задушил ее», — говорится на сайте. Вернувшаяся домой мать пермяка обнаружила мертвую родственницу и сразу же вызвала экстренные службы. Обвиняемый уверял мать, что ничего не знает о смерти бабушки. Однако следователи позже установили, что 97-летнюю женщину задушили. На данный момент обвиняемый заключен под стражу, следователи продолжают собирать законодательную базу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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