09 января 2023
08 января 2023

Тюменцы стали одними из лучших в финансовой грамотности

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень попала в топ-8 рейтинга Фото:

Тюменцев признали одними из наиболее финансово грамотных граждан в стране. Жители областной столицы заняли восьмое место в соответствующем рейтинге, который подготовили «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «СберНП». Первое место досталось проживающим в Волгограде.

«Второе и третье места заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск. Далее в рейтинге расположились Хабаровск, Оренбург, Тюмень, Уфа и Ярославль», — передают «Известия» результаты исследования. Всего опрос респондентов для рейтинга проводился в 37 населенных пунктах.

Рейтинг был составлен на основе ответов жителей городов о конкретных навыках, которые касались способности копить, вести бюджет семьи, инвестировать и разбираться в фондовом рынке. Также их опрашивали на понимание налоговой системы, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктов.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-25 рейтинга российских городов по материальному благополучию. Она также улучшила этот аспект относительно 2020 года.

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Тюменцев признали одними из наиболее финансово грамотных граждан в стране. Жители областной столицы заняли восьмое место в соответствующем рейтинге, который подготовили «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «СберНП». Первое место досталось проживающим в Волгограде. «Второе и третье места заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск. Далее в рейтинге расположились Хабаровск, Оренбург, Тюмень, Уфа и Ярославль», — передают «Известия» результаты исследования. Всего опрос респондентов для рейтинга проводился в 37 населенных пунктах. Рейтинг был составлен на основе ответов жителей городов о конкретных навыках, которые касались способности копить, вести бюджет семьи, инвестировать и разбираться в фондовом рынке. Также их опрашивали на понимание налоговой системы, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктов. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-25 рейтинга российских городов по материальному благополучию. Она также улучшила этот аспект относительно 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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