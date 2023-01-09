Тюменцы стали одними из лучших в финансовой грамотности

10 января 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

Тюмень попала в топ-8 рейтинга Фото: Алексей Андронов © URA.RU Тюменцев признали одними из наиболее финансово грамотных граждан в стране. Жители областной столицы заняли восьмое место в соответствующем рейтинге, который подготовили «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «СберНП». Первое место досталось проживающим в Волгограде. «Второе и третье места заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск. Далее в рейтинге расположились Хабаровск, Оренбург, Тюмень, Уфа и Ярославль», — передают «Известия» результаты исследования. Всего опрос респондентов для рейтинга проводился в 37 населенных пунктах. Рейтинг был составлен на основе ответов жителей городов о конкретных навыках, которые касались способности копить, вести бюджет семьи, инвестировать и разбираться в фондовом рынке. Также их опрашивали на понимание налоговой системы, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктов. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-25 рейтинга российских городов по материальному благополучию. Она также улучшила этот аспект относительно 2020 года.

Тюменцев признали одними из наиболее финансово грамотных граждан в стране. Жители областной столицы заняли восьмое место в соответствующем рейтинге, который подготовили «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «СберНП». Первое место досталось проживающим в Волгограде. «Второе и третье места заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск. Далее в рейтинге расположились Хабаровск, Оренбург, Тюмень, Уфа и Ярославль», — передают «Известия» результаты исследования. Всего опрос респондентов для рейтинга проводился в 37 населенных пунктах. Рейтинг был составлен на основе ответов жителей городов о конкретных навыках, которые касались способности копить, вести бюджет семьи, инвестировать и разбираться в фондовом рынке. Также их опрашивали на понимание налоговой системы, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктов. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-25 рейтинга российских городов по материальному благополучию. Она также улучшила этот аспект относительно 2020 года.