09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Тюмень вошла в топ-30 регионов по материальному благополучию населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область заняла 25 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения Фото:

Тюменская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости». При составлении рейтинга учитывались показатели за 2021 год.

«Тюменская область — 25 место. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 44,78. В 2020 году балл региона составлял 40,41», — сообщается в исследовании РИА «Новости». В тройку лидеров вошли ЯНАО, Чукотка и Магадан.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла десятое место в рейтинге по доступности ипотеки семьям. В регионе 46,7% семей могут позволить себе купить жилье в ипотеку.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости». При составлении рейтинга учитывались показатели за 2021 год. «Тюменская область — 25 место. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 44,78. В 2020 году балл региона составлял 40,41», — сообщается в исследовании РИА «Новости». В тройку лидеров вошли ЯНАО, Чукотка и Магадан. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла десятое место в рейтинге по доступности ипотеки семьям. В регионе 46,7% семей могут позволить себе купить жилье в ипотеку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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