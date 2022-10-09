Тюмень вошла в топ-30 регионов по материальному благополучию населения

Тюменская область заняла 25 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения
Тюменская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости». При составлении рейтинга учитывались показатели за 2021 год.
«Тюменская область — 25 место. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 44,78. В 2020 году балл региона составлял 40,41», — сообщается в исследовании РИА «Новости». В тройку лидеров вошли ЯНАО, Чукотка и Магадан.
Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла десятое место в рейтинге по доступности ипотеки семьям. В регионе 46,7% семей могут позволить себе купить жилье в ипотеку.
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