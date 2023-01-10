10 января 2023

В Тюмени старый Новый год отметят дискотекой с тазом «Оливье» и цирковым шоу. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние фотозоны. Тюмень, новогодние украшения, новогодняя елка, елочные украшения, новый год, елка новогодняя, елочные игрушки
Проводить старый год тюменцы могут на концертах, вечеринках и массовых мероприятиях Фото:

В ночь с 13 на 14 января наступит старый Новый год — праздник, исчисляемый не по привычному, а по юлианскому календарю. О том, как необычно отметить эту дату в столице области, URA.RU рассказал telegram-канал «Темы Тюмени». В городе 2022-й проводят дискотекой с «Оливье», концертом классической музыки и цирковым шоу.

«В пятницу 13 января жители областной столицы смогут посетить мастер-класс „Кот в мешке“ в музее „Дом Машарова“. Мероприятие предназначено для участников в возрасте от шести лет. За 100 рублей с человека детей и взрослых научат тому, как сделать миниатюрный новогодний сапожок и украсить его», — рассказали URA.RU корреспонденты telegram-канала «Темы Тюмени».

Любителей классической музыки 13 января ждут в Тюменской филармонии, где пройдет концерт произведений «Короля вальса» Иоганна Штрауса. Также в программе польки, марши и увертюры австрийского композитора. Стоимость билетов начинается от 800 рублей.

Тюменцам, предпочитающим музыку из 90-х и нулевых, предлагают посетить дискотеку в баре «Руки Вверх!». Старый Новый год в заведении встретят огромным тазом с «Оливье» и зажигательными танцами.

14 января тюменцам предлагают провести на свежем воздухе со всей семьей: вблизи озера Андреевского пройдет выезд «Старый Новый год». Его участники покатаются на коньках и ледянках, отправятся в поход и пройдут квест. Для детей до 4 лет развлечения будут бесплатными, для остальных — 800 рублей.

Любителям цирковых шоу «Темы Тюмени» советуют 14 и 15 января посетить представление «Цирк Новогодних чудес», с участием диких и экзотических животных. Также перед зрителями выступят гимнасты, жонглеры и клоуны. Билеты от 600 рублей.

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В ночь с 13 на 14 января наступит старый Новый год — праздник, исчисляемый не по привычному, а по юлианскому календарю. О том, как необычно отметить эту дату в столице области, URA.RU рассказал telegram-канал «Темы Тюмени». В городе 2022-й проводят дискотекой с «Оливье», концертом классической музыки и цирковым шоу. «В пятницу 13 января жители областной столицы смогут посетить мастер-класс „Кот в мешке“ в музее „Дом Машарова“. Мероприятие предназначено для участников в возрасте от шести лет. За 100 рублей с человека детей и взрослых научат тому, как сделать миниатюрный новогодний сапожок и украсить его», — рассказали URA.RU корреспонденты telegram-канала «Темы Тюмени». Любителей классической музыки 13 января ждут в Тюменской филармонии, где пройдет концерт произведений «Короля вальса» Иоганна Штрауса. Также в программе польки, марши и увертюры австрийского композитора. Стоимость билетов начинается от 800 рублей. Тюменцам, предпочитающим музыку из 90-х и нулевых, предлагают посетить дискотеку в баре «Руки Вверх!». Старый Новый год в заведении встретят огромным тазом с «Оливье» и зажигательными танцами. 14 января тюменцам предлагают провести на свежем воздухе со всей семьей: вблизи озера Андреевского пройдет выезд «Старый Новый год». Его участники покатаются на коньках и ледянках, отправятся в поход и пройдут квест. Для детей до 4 лет развлечения будут бесплатными, для остальных — 800 рублей. Любителям цирковых шоу «Темы Тюмени» советуют 14 и 15 января посетить представление «Цирк Новогодних чудес», с участием диких и экзотических животных. Также перед зрителями выступят гимнасты, жонглеры и клоуны. Билеты от 600 рублей.
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