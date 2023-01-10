10 января 2023

Пермский экс-министр получил должность в надзорном ведомстве

Экс-глава пермского минприроды Дмитрий Клейн стал замглавы Западно-Уральского управления Росприроднадзора
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Бывший пермский министр получил новую должность Фото:

Бывший руководитель минприроды Пермского края Дмитрий Клейн назначен заместителем главы Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Клейн Дмитрий Александрович, город Пермь. Должность — с января по настоящее время заместитель руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора», — говорится в сообщении.

Дмитрий Клейн является выпускников Пермского государственного медицинского института. С 2004 по 2007 годы он возглавлял региональное управление Росприроднадзора. С июля 2012 года до марта 2013 года Клейн работал в должности руководителя минприроды Пермского края.

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Бывший руководитель минприроды Пермского края Дмитрий Клейн назначен заместителем главы Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «Клейн Дмитрий Александрович, город Пермь. Должность — с января по настоящее время заместитель руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора», — говорится в сообщении. Дмитрий Клейн является выпускников Пермского государственного медицинского института. С 2004 по 2007 годы он возглавлял региональное управление Росприроднадзора. С июля 2012 года до марта 2013 года Клейн работал в должности руководителя минприроды Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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