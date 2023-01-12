Юрист предупредил об опасности купить квартиру с жильцом в ней

Россияне рискуют приобрести квартиру с уже находящимся там жильцом. Об этом сообщил юрист-консультант Сергей Милосердов.
Эксперт привел в пример ситуацию, когда несовершеннолетняя дочь москвички Елизаветы получила в наследство квартиру с пьющим отцом, имеющим право проживать там бесплатно до конца своей жизни. При этом собственники могут продать жилплощадь даже с находящимся там человеком. «Договор купли-продажи никак не повлияет на ситуацию: новый собственник попадет в то же положение, в котором сейчас находятся наследница и ее мать», — заявил Сергей Милосердов «Мосленте».
Однако юрист уточнил, что Росреестр обязан фиксировать обременение в виде проживающего там человека с правом пользования жилплощадью. При этом, если скрыть от потенциального покупателя факт присутствия человека в квартире, новый собственник может потребовать свои деньги назад.
Ранее риелторы поделились советами о том, как сэкономить при покупке недвижимости. Из-за падения спроса, цены на квартиры снизились, напоминают «Дни.ру».
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