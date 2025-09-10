Россиян предупредили о новых выдумках мошенников в преддверии заседания ЦБ

Перед заседанием Совета директоров Банка России 12 сентября мошенники активизировали фишинговые атаки под видом выгодных инвестиционных предложений. Об этом предупредили аналитики компании по управлению цифровыми рисками В1.ZONE.
«На самом деле такие ресурсы нацелены на кражу персональных данных и другой чувствительной информации. В некоторых случаях даже на прямое хищение денежных средств», — говорится в сообщении экспертов. Информацию передает РБК.
Как подчеркивает руководитель В1.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин, злоумышленники внимательно следят за информационной повесткой. «Особенно если новости связаны с крупными и известными организациями, а также государственными регуляторами. Чем сильнее бренд компании, тем охотнее злоумышленники используют его айдентику», — пояснил он.
Специалисты В1.ZONE советуют пользователям не указывать на непроверенных сайтах персональную информацию, данные банковских карт и другие конфиденциальные сведения. Прогнозируется, что в сентябре доля мошеннических ресурсов среди новых доменов на инвестиционную тему может достигнуть 10%.
Ранее сообщалось, что в течение Единого дня голосования (ЕДГ-2025), который пройдет с 12 по 14 сентября, в 81 субъекте РФ прогнозируется увеличение числа попыток хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов отметил, что пик хакерских атак, вероятно, придется на первый день ЕДГ, однако серьезных последствий для системы это вряд ли принесет.
