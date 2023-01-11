Семье сгоревших свердловских детей выплатят пособие на погребение

12 января 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Местные власти помогут семье справиться с бедой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семье троих детей, погибших во время пожара в городе Камышлов (Свердловская область) будет выплачено пособие как погорельцам и пособие на погребение. Об этом URA.RU заявил начальник управления социальной политики № 8 Иван Боровиков. «После получения пожарного заключения каждому члену семьи, прописанному по адресу, где произошел пожар, будет выплачено единовременное пособие погорельцев. Если будет установлено, что оба родителя официально не трудоустроены, то органы соцзащиты окажут помощь в погребении погибших», — объяснил Боровиков. Сумма пособия погорельцу составит порядка пяти тысяч рублей, если эксперты придут к выводу, что жилой дом поврежден пожаром. Если в заключении будет значится, что жилище уничтожено, то размер пособия будет восемь тысяч рублей. Также в Камышловском городском округе для погорельцев выделен маневренный жилой фонд. Пожар в частном доме Камышлова случился вечером 12 января. В дыму задохнулись трое детей пяти, восьми и десяти лет. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчики оставались дома одни, так как их отец ушел на работу, а мама в данный момент лежит в больнице на сохранении — она ждет ребенка. Причину пожара в данный момент выясняют дознаватели.

Семье троих детей, погибших во время пожара в городе Камышлов (Свердловская область) будет выплачено пособие как погорельцам и пособие на погребение. Об этом URA.RU заявил начальник управления социальной политики № 8 Иван Боровиков. «После получения пожарного заключения каждому члену семьи, прописанному по адресу, где произошел пожар, будет выплачено единовременное пособие погорельцев. Если будет установлено, что оба родителя официально не трудоустроены, то органы соцзащиты окажут помощь в погребении погибших», — объяснил Боровиков. Сумма пособия погорельцу составит порядка пяти тысяч рублей, если эксперты придут к выводу, что жилой дом поврежден пожаром. Если в заключении будет значится, что жилище уничтожено, то размер пособия будет восемь тысяч рублей. Также в Камышловском городском округе для погорельцев выделен маневренный жилой фонд. Пожар в частном доме Камышлова случился вечером 12 января. В дыму задохнулись трое детей пяти, восьми и десяти лет. Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мальчики оставались дома одни, так как их отец ушел на работу, а мама в данный момент лежит в больнице на сохранении — она ждет ребенка. Причину пожара в данный момент выясняют дознаватели.